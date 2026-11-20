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Serie A - Pekan 12 21 Nov 2026 - 09.00 Stadio Olimpico, Rome

Lazio vs Lecce disiarkan langsung di DAZN, pemegang hak siar seluruh 380 pertandingan Serie A 2026/27. Berikut pilihan untuk menyaksikan laga ini melalui live streaming.

Lazio kembali ke Stadion Olimpico untuk mempertahankan posisi puncak Serie A saat menghadapi Lecce dalam laga pembuka pekan ke-14 liga pada Sabtu, 21 November 2026.

Lazio datang dengan performa apik: empat kemenangan dalam lima laga liga terakhir, dengan hanya satu hasil imbang, yakni 1-1 di kandang melawan Napoli, yang menyelingi rangkaian impresif tersebut. Tim asuhan Gennaro Gattuso mencetak 14 gol dan hanya kebobolan empat kali dalam periode itu, termasuk kemenangan besar 6-2 di kandang Sassuolo dan 3-0 di kandang Juventus.

Lecce, yang menempati peringkat ke-14, memburu poin penting untuk menjauh dari zona rawan. Tim asuhan Eusebio Di Francesco meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan tiga kekalahan dalam lima pekan terakhir. Hasil terakhir mereka yang menghasilkan poin adalah imbang 1-1 melawan Torino.

Gattuso kembali bisa mengandalkan Davide Frattesi, yang pulang dari tugas bersama tim nasional dengan kondisi kurang fit, tetapi dinyatakan sepenuhnya siap bermain setelah berlatih normal bersama tim selama sepekan. Albert Gudmundsson juga kembali setelah absen berminggu-minggu akibat cedera bahu yang dialaminya saat membela tim nasional. Pemain asal Islandia itu siap mendapat kesempatan bermain, meski kecil kemungkinan tampil sejak awal.

Sementara itu, Mattia Zaccagni dan Nuno Tavares masih absen karena belum pulih tepat waktu. Pedraza akan bermain di sisi kiri, sedangkan Diogo Leite menggantikan Sutalo di jantung pertahanan.

Berikut semua informasi untuk mengetahui tempat menyaksikan pertandingan di TV dan melalui streaming.

Kabar kedua tim

Gattuso kembali bisa mengandalkan Frattesi, yang berlatih bersama tim sepanjang pekan dan berada dalam kondisi 100%. Gudmundsson juga kembali tersedia setelah mulai berlatih bersama tim pada Kamis, 12 November, seusai absen lama akibat cedera bahu. Di lini belakang, Diogo Leite akan menggantikan Sutalo, sedangkan Pedraza bermain di sisi kiri menggantikan Nuno Tavares. Zaccagni, Marusic, dan Furlanetto juga absen.

Lecce harus bermain tanpa Santiago Pierotti dan Ivan Ilic. Di Francesco akan mengandalkan susunan pemain seperti biasa, dengan Falcone di bawah mistar serta Geubbels dan N'Dri di lini serang. Kabar terbaru mengenai susunan pemain resmi akan tersedia mendekati waktu kick-off.

Performa terkini

Lazio mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima laga Serie A terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Cagliari. Sebelumnya, Lazio mengalahkan Sassuolo 6-2 dan Juventus 3-0, keduanya di laga tandang. Dalam periode itu, mereka mencetak 14 gol dan kebobolan empat kali, dengan hanya satu laga tanpa kemenangan: hasil imbang 1-1 di kandang melawan Napoli.

Lecce meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan tiga kekalahan dalam lima pekan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Torino. Dalam periode itu, Lecce kalah 5-1 dari Frosinone dan 2-0 dari Juventus, serta hanya mengumpulkan empat poin. Tim asal Salento itu mencetak enam gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima laga tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 24 Januari 2026, ketika Lecce dan Lazio bermain imbang 0-0 di Puglia. Sebelum itu, Lazio menang 2-0 di kandang pada November 2025, sedangkan Lecce menang 1-0 di Stadion Olimpico pada Mei 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Serie A, Lazio menang dua kali, Lecce menang dua kali, dan satu laga berakhir imbang.

Klasemen

Di klasemen Serie A, Lazio menempati posisi pertama, sedangkan Lecce berada di peringkat ke-14.