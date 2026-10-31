Serie A - Pekan 10 1 Nov 2026 - 09.00 Stadio Olimpico, Rome

Lazio-Cagliari disiarkan secara eksklusif melalui streaming di DAZN. Anda dapat menyaksikan pertandingan dengan mengunduh aplikasinya di perangkat apa pun yang kompatibel atau langsung mengakses situs platform tersebut. Pelanggan yang berlangganan DAZN sekaligus Sky dapat mengaktifkan saluran DAZN 1 di nomor 214 pada dekoder Sky.

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Lazio asuhan Rino Gattuso menjamu Cagliari di Stadio Olimpico, Roma, dalam laga Serie A saat antusiasme tengah tinggi di kubu Lazio.

Sembilan kemenangan dalam sepuluh pekan pertama dan hanya satu hasil imbang: tim asal ibu kota itu tengah membangun sesuatu yang nyata di puncak klasemen, dengan Inter membayangi hanya tiga poin di belakang.

Penampilan terakhir mereka begitu berkesan. Lazio melibas Sassuolo 6-2 di Mapei Stadium lewat gol Taylor, Isaksen, Floriani Mussolini, Zaccagni, dan dua gol Noslin. Hasil itu memperkokoh posisi mereka sebagai pemuncak tunggal klasemen.

Cagliari datang ke Olimpico dalam kondisi yang berlawanan. Tim asuhan Fabio Pisacane kalah dalam tiga pertandingan beruntun, yang terakhir dengan skor 4-2 melawan Roma, dan sangat membutuhkan titik balik untuk bangkit dari papan tengah klasemen.

Nzola, yang sudah mencetak gol melawan Roma, memimpin lini serang Cagliari. Namun, tugas Cagliari diperkirakan berat menghadapi Lazio yang sedang berada dalam performa seperti ini.

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Kabar tim

Gattuso mengandalkan para pemain inti yang sejauh ini mendominasi kompetisi. Kiper Christos Mandas tetap mengawal gawang, dengan Floriani Mussolini sebagai bek kanan, Doekhi dan Provstgaard di jantung pertahanan, serta Nuno Tavares di kiri. Frattesi, Belahyane, dan Taylor mengisi lini tengah, sementara trio penyerang terdiri atas Isaksen, Noslin, dan Zaccagni. Gudmundsson dan Furlanetto masih absen karena cedera.

Pisacane kembali menerapkan formasi 4-3-2-1 untuk Cagliari. Caprile mengawal gawang; di depannya ada lini pertahanan berisi empat pemain, yakni Mina, Rodriguez, Obert, dan Zé Pedro. Winks dan Deiola kembali menjadi starter di lini tengah bersama Romano, sementara Adopo dan Maldini bermain di belakang Nzola sebagai penyerang tunggal. Idrissi dan Felici tidak tersedia karena cedera.

Performa terkini

Lazio menghadapi pertandingan ini dengan empat kemenangan dalam empat laga terakhir di Serie A. Mereka hanya bermain imbang dalam laga persahabatan melawan Juve Stabia. Pada pekan terakhir liga, Lazio mengalahkan Sassuolo 6-2 di kandang lawan, setelah sebelumnya menundukkan Juventus 3-0 dan Parma 2-1. Dalam lima pertandingan terakhir, Lazio mencetak 17 gol dan kebobolan 10 gol.

Sebaliknya, Cagliari hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhir, dengan tiga kekalahan beruntun menjelang laga ini. Kemenangan terakhir mereka terjadi dalam laga tandang melawan Udinese yang berakhir 1-0. Dalam lima pertandingan terakhir, Cagliari mencetak 4 gol dan kebobolan 11 gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Februari 2026, ketika laga melawan Cagliari berakhir 0-0. Sebelum hasil imbang itu, Lazio menang 2-0 di kandang pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Serie A, Lazio menang tiga kali, sekali imbang, dan sekali kalah, dengan total mencetak 9 gol berbanding 2 gol milik Cagliari.

Klasemen

Di Serie A, Lazio saat ini menempati posisi kedua klasemen, sementara Cagliari berada di peringkat ke-11.

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