Cara menonton Latvia vs Armenia menggunakan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League C - Pekan 6 15 Nov 2026 - 09.00 Skonto Stadium

Latvia menjamu Armenia di Stadion Skonto, Riga, dalam laga Grup 2 Liga C UEFA Nations League. Kedua tim ingin menutup kiprah mereka dengan hasil positif.

Latvia asuhan Paolo Nicolato datang dengan performa buruk dan mengalami kesulitan sepanjang edisi Nations League ini. Mereka kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir dan takluk 2-1 dari Montenegro pada laga teranyar mereka, 12 November.

Armenia menghadapi laga ini setelah bermain imbang 1-1 dengan Siprus pada 12 November, hasil yang melanjutkan rangkaian performa naik-turun tim asuhan Yegishe Melikyan. Mereka hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhir, tetapi kemenangan tersebut, yakni kemenangan 2-0 atas Latvia pada pertemuan sebelumnya dalam edisi ini, akan memberi mereka kepercayaan diri menjelang laga kali ini.

Latvia menempati posisi keempat di Grup 2, sedangkan Armenia satu tingkat di atasnya, yakni posisi ketiga. Keduanya tidak dapat bersaing untuk promosi, tetapi sama-sama ingin menutup fase grup dengan hasil yang berarti.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Latvia vs Armenia secara langsung.

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