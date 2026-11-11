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Africa Cup of Nations Qualification
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Saksikan langsung Pantai Gading vs Gambia hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan melalui streaming?

Ivory Coast vs Gambia
Ivory Coast
Gambia
Africa Cup of Nations Qualification

Panduan lengkap cara menyaksikan Pantai Gading vs Gambia dalam laga kualifikasi Piala Afrika secara langsung hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 3

Pantai Gading menjamu Gambia dalam kualifikasi Piala Afrika. Tim asuhan Herve Renard berupaya melanjutkan awal yang kuat di Grup C.

Pantai Gading memuncaki grup setelah meraih dua kemenangan beruntun atas Ghana dan Somalia, meski kekalahan dari Kamerun dalam laga persahabatan bulan lalu menjadi pengingat bahwa mereka masih harus berbenah.

Gambia datang dengan percaya diri. Tim asuhan Johnny McKinstry mengalahkan Ghana 4-2 di kandang lawan dalam laga kualifikasi terakhir mereka, hasil yang menunjukkan ancaman mereka saat bertandang.

Gambia berada di posisi kedua Grup C, sehingga laga ini mempertemukan dua tim teratas secara langsung. Kemenangan bagi salah satu tim akan memperkuat peluangnya meraih tempat di putaran final.

Pantai Gading asuhan Renard juga tampil di Piala Dunia 2026 pada awal tahun ini. Mereka tersingkir oleh Norwegia di babak 16 besar setelah mengalahkan Curacao di fase grup. Pengalaman dari turnamen itu akan berarti dalam pertandingan sepenting ini.

Bagi Gambia, ini kesempatan untuk membuktikan bahwa performa mereka di kualifikasi bukan sekadar kebetulan. Dua kemenangan beruntun atas Somalia dan Ghana telah meningkatkan ekspektasi terhadap proyek McKinstry.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Ivory Coast vs Gambia

Manajer

  • H. Renard

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