Lamine Yamal membuka keunggulan FC Barcelona atas Real Betis pada Sabtu malam dengan cara yang luar biasa. Penyerang berusia 19 tahun itu membawa tim Catalan unggul 0-1 setelah laga berjalan kurang dari sepuluh menit lewat gol yang sungguh indah.

Yamal menerima bola dari Fermín López lalu memutuskan untuk bergerak sendiri. Pemain sayap Spanyol itu melewati Fran García dengan gerak tipu yang apik dan menciptakan ruang untuk menembak.

Dari sisi kanan kotak penalti, Yamal kemudian melepaskan tembakan keras dengan kaki kirinya tanpa ancang-ancang. Bola melengkung indah ke pojok atas gawang di sisi jauh, membuat kiper Álvaro Valles sama sekali tak berdaya.

Barcelona lebih banyak menguasai bola sejak awal laga dan berusaha langsung menekan Real Betis. Tuan rumah sempat menunjukkan ancaman melalui mantan penyerang Barcelona, Abde Ezzalzouli, tetapi Pedri mencegahnya dengan menyundul bola hasil umpan silang.

Flick memutuskan kembali memasang Yamal sebagai starter meski jadwal pertandingan padat. Sebelum laga, sang pelatih mengatakan bahwa untuk sementara ia tidak ingin mengistirahatkan pemain bintangnya itu.







