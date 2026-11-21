Cara menyaksikan Korea Selatan U-17 vs Kaledonia Baru U-17 dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.

Masuk & temukan tayangan langsung. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 2 22 Nov 2026 - 09.30

Korea Selatan U-17 menghadapi Kaledonia Baru U-17 dalam laga fase grup Piala Dunia U-17 FIFA. Korea Selatan berupaya melanjutkan awal yang kuat di turnamen ini.

Korea Selatan memuncaki Grup B dan datang dengan performa bagus setelah mengalahkan Uganda U-17 3-0 pada laga terakhir. Mereka menunjukkan kemampuan mencetak gol dan meraih hasil meski harus bekerja keras di tengah jadwal yang padat.

Sebaliknya, Kaledonia Baru menjalani turnamen yang sulit. Mereka berada di peringkat ketiga grup dan belum mampu menyesuaikan diri dengan level persaingan ini, setelah kalah 1-0 dari Ekuador U-17 pada laga terakhir.

Perbedaan kualitas kedua tim tercermin dalam klasemen, dan Korea Selatan diperkirakan akan memanfaatkan keunggulan mereka dengan tampil dominan.

Bagi Kaledonia Baru, ini kesempatan untuk menunjukkan ketangguhan dan memberi para pemain muda mereka pengalaman berharga di panggung terbesar sepakbola kelompok umur.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menyaksikan laga Piala Dunia U-17 ini.

Kabar tim & skuad