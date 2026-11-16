Cara menonton Kongo vs Komoro dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 4 17 Nov 2026 - 14.00

Kongo menjamu Komoro dalam laga kualifikasi Piala Afrika. Kedua tim ingin meraih hasil yang menentukan setelah bermain imbang tanpa gol pada pertemuan sebelumnya awal bulan ini.

Tim Kongo asuhan Claude Le Roy berada di peringkat keempat Grup G dan membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang lolos. Tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi membuat tuan rumah berada di bawah tekanan untuk meraih hasil di kandang.

Komoro datang sebagai tim peringkat kedua grup, sehingga laga ini memiliki arti penting bagi tim asuhan Hubert Velud. Satu poin dari pertemuan pertama memberi mereka pijakan, tetapi mereka tahu kemenangan di sini bisa memperkuat posisi mereka secara signifikan.

Performa tim tamu tidak konsisten dalam beberapa bulan terakhir. Mereka meraih kemenangan atas Namibia, tetapi juga kalah dari Senegal dan Kamerun. Catatan pertahanan mereka beragam, dan Kongo akan berusaha memanfaatkan setiap kelemahan.

Bagi Kongo, gol sulit didapat. Mereka gagal mencetak gol pada leg pertama dan kesulitan menghasilkan gol dalam rangkaian hasil terbaru mereka.

Dengan peluang lolos kedua tim dipertaruhkan, pertemuan kedua ini diperkirakan berlangsung ketat. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingannya.

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