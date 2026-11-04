Cara menonton Kitchee vs Phnom Penh dengan VPN

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AFC Champions League Two - Pekan 4 5 Nov 2026 - 05.00

Kitchee menjamu Phnom Penh di Liga Champions Asia 2. Tim asal Kamboja itu datang sebagai pemuncak klasemen grup dan berupaya memperlebar keunggulan mereka di puncak Grup H.

Pertemuan sebelumnya antara kedua tim berlangsung beberapa hari lalu, ketika Phnom Penh menang 2-0. Hasil itu menempatkan Kitchee di posisi ketiga grup dan membuat mereka harus bangkit di kandang.

Tantangan Kitchee tidak ringan. Dalam lima pertandingan terakhir di Liga Champions Asia 2, mereka hanya meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Performa mereka di kompetisi domestik sedikit lebih baik, tetapi hasil positif di ajang kontinental lebih sulit diraih.

Phnom Penh datang dengan performa kuat. Mereka memenangi tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi, termasuk dua kemenangan beruntun di Liga Champions Asia 2. Hasil-hasil terkini menunjukkan kepercayaan diri skuad mereka.

Kitchee harus menemukan cara menembus pertahanan tim yang tidak kebobolan saat menghadapi mereka dalam pertemuan terakhir. Hasil positif dalam laga ini hampir mutlak diperlukan jika mereka ingin tetap bersaing untuk lolos dari grup.

Simak semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Kitchee vs Phnom Penh, termasuk waktu sepak mula dan kabar terbaru kedua tim.

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