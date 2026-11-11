Cara menonton Kamerun vs Namibia dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 3 12 Nov 2026 - 14.00

Kamerun menjamu Namibia dalam kualifikasi Piala Afrika. Kedua tim datang dengan momentum yang bertolak belakang menjelang laga grup yang berpotensi menentukan ini.

Tim Kamerun asuhan David Pagou memuncaki Grup G dan datang dengan performa bagus. Mereka mengalahkan Pantai Gading 1-0 dalam laga persahabatan sebelum jeda internasional, setelah melalui rangkaian laga kualifikasi dengan hasil beragam, termasuk imbang melawan Kongo dan menang atas Komoro.

Namibia, yang dilatih Collin Benjamin, menempati posisi kedua di grup, tetapi kesulitan tampil konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Kekalahan telak 6-0 dari Rusia pada pertandingan terakhir mereka tentu menimbulkan kekhawatiran, meski catatan mereka di kualifikasi tetap menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.

Namibia telah menunjukkan kemampuan meraih hasil saat dibutuhkan. Kemenangan 1-0 atas Kongo pada September memperlihatkan kualitas itu, meski kekalahan dari Komoro dan Kazakhstan dalam laga persahabatan pada awal tahun mengungkap sejumlah kelemahan.

Kamerun juga punya alasan untuk waspada. Pertandingan ini sangat penting bagi posisi mereka di grup, dan Namibia telah membuktikan dalam beberapa pertemuan terakhir bahwa mereka bukan sekadar pelengkap.

Bagi para pendukung yang ingin mengikuti pertandingan ini, berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara dan tempat menonton laga kualifikasi Piala Afrika tersebut.

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