Cara menonton Kairat Almaty vs Mjaellby dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 10.30 Almaty Central Stadium

Kairat Almaty menjamu Mjaellby dalam laga Liga Konferensi di Stadion Central Almaty. Tim asal Kazakhstan itu menghadapi klub Swedia yang datang dengan posisi jauh lebih baik di klasemen.

Kairat berada di peringkat ke-27 klasemen fase liga dan membutuhkan hasil positif untuk naik. Tim asuhan Zhora Arutyunyan meraih tiga hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir, termasuk saat bermain 1-1 melawan Atalanta pada laga Eropa teranyar mereka.

Hasil itu diraih setelah kekalahan telak 1-5 dari Panathinaikos, skor yang masih mencolok dalam catatan mereka. Kairat juga menunjukkan ancaman serangannya saat menang 5-0 atas Irtysh Pavlodar di Premier League.

Mjaellby datang dengan kondisi yang jauh lebih baik. Tim asuhan Andreas Braennstroem tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir dan menempati peringkat kesembilan klasemen Liga Konferensi.

Mereka mengalahkan Borac Banja Luka 2-0 di kompetisi ini dan mencatatkan tiga laga tanpa kebobolan dalam lima pertandingan terakhir. Laga teranyar mereka berakhir imbang 1-1 melawan Malmoe FF di Allsvenskan.

Jadi, Kairat memiliki keuntungan bermain di kandang, sementara Mjaellby unggul dalam performa dan posisi klasemen. Berikut hal-hal yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai siaran Kairat Almaty vs Mjaellby saat ini belum tersedia. Kami akan menambahkan informasi saluran TV dan streaming di sini begitu ada konfirmasi.

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