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Serie A - Pekan 12 22 Nov 2026 - 06.30 Allianz Stadium

Juventus vs Venezia akan disiarkan langsung secara eksklusif melalui streaming di DAZN. Pertandingan dapat ditonton dengan berlangganan dan mengakses aplikasi atau situs platform tersebut dari perangkat apa pun. Pelanggan DAZN-Sky juga dapat menyaksikan laga ini di saluran DAZN 1, yang tersedia di kanal 214 Sky.

Juventus kembali ke Allianz Stadium di Turin pada Minggu, 22 November, untuk menghadapi Venezia pada pekan ke-12 Serie A. Kick-off dijadwalkan pukul 12.30.

Juventus menghadapi laga ini setelah bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam pertandingan liga terakhir mereka, hasil yang mengakhiri rangkaian positif mereka. Spalletti harus menangani masalah cedera yang cukup serius, dengan sejumlah pemain penting absen, terutama di sektor sayap.

Kenan Yildiz, pemain bernomor punggung 10 Juventus, masih absen setelah menjalani operasi kaki pada Agustus. Pemain asal Turki itu sudah kembali berlatih dengan bola, tetapi ia diperkirakan belum akan kembali menjadi starter dalam beberapa pekan ke depan. Kalulu, Cambiaso, dan Nico Gonzalez juga masih menepi.

Kabar baik datang dari kembalinya Francisco Conceiçao, yang kembali tersedia setelah absen sebulan. Pemain asal Portugal itu bisa mengawali laga dari bangku cadangan, sementara Kolo Muani tetap di sayap kanan dan Woltemade menjadi penyerang tengah.

Venezia asuhan Davide Nicola datang ke Turin setelah menang 2-1 atas Udinese sebelum jeda, hasil yang menghidupkan kembali harapan tim tersebut untuk bertahan di Serie A. Venezia saat ini berada di posisi ke-19 klasemen.

Informasi mengenai saluran yang tersedia untuk menyaksikan pertandingan secara langsung tercantum di bawah ini.

Kabar tim

Spalletti harus menghadapi daftar panjang pemain yang tidak tersedia. Yildiz, Thuram, Locatelli, Milik, dan Grabara absen karena cedera jangka panjang, sementara Kalulu berlatih terpisah dan masih memerlukan beberapa pekan untuk pulih. Cambiaso dan Nico Gonzalez diragukan tampil, sedangkan Celik belum pasti bisa bermain setelah mengalami masalah otot saat membela tim nasional. Sebaliknya, Zhegrova telah berlatih seperti biasa dan siap dimainkan. Prediksi sebelas pemain awal Juventus mencakup Vicario di bawah mistar, Lucumi dan Bremer di jantung pertahanan, Cabal di kiri dan McKennie yang ditempatkan di sisi kanan, dengan Koopmeiners, Douglas Luiz, dan Boga di lini tengah serta trio penyerang Kolo Muani, Woltemade, dan Alajbegovic atau Boga.

Nicola kembali dapat mengandalkan semua pemain yang biasa menjadi starter, dengan hanya Franjic, Sverko, dan Adorante yang absen. Venezia diperkirakan turun dengan Stankovic di bawah mistar, empat bek yang terdiri atas Moreno, Halhal, Juan Jesus, dan Mazzocchi, Kike Perez, Sohm, dan Basic di lini tengah, serta Adams dan Yeboah di lini serang. Informasi terbaru mengenai susunan pemain resmi akan tersedia dalam beberapa jam menjelang kick-off.

Performa terkini

Juventus meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A dan Liga Europa. Juventus mengalahkan Napoli 2-0 dan AZ Alkmaar 2-1, tetapi kalah 0-2 dari Genoa dan bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga terakhir. Dalam lima pertandingan tersebut, tim asuhan Spalletti mencetak tujuh gol dan kebobolan lima kali.

Venezia mencatat dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhir. Venezia mengalahkan Napoli 1-0 dan Udinese 2-1, tetapi kalah dari Inter, Genoa, dan Como. Dalam lima laga terakhir, Venezia mencetak empat gol dan kebobolan dalam jumlah yang sama.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 25 Mei 2025, ketika Juventus menang 3-2 di kandang Venezia dalam laga Serie A. Sebelum laga itu, kedua tim bermain imbang 2-2 di Allianz Stadium pada Desember 2024. Dalam lima pertemuan di Serie A yang tercatat, Juventus meraih tiga kemenangan, Venezia satu kemenangan, dan satu laga berakhir imbang.

Klasemen

Di Serie A, Juventus saat ini menempati posisi ketujuh klasemen, sedangkan Venezia berada di posisi ke-19.