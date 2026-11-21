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Serie A - Pekan 12 22 Nov 2026 - 06.30 Allianz Stadium

Juventus vs Venezia akan disiarkan secara eksklusif melalui live streaming di DAZN. Pertandingan dapat ditonton dengan berlangganan, melalui aplikasi atau situs platform tersebut dari perangkat apa pun. Pelanggan DAZN-Sky juga dapat menyaksikan laga ini di kanal DAZN 1, yang tersedia di nomor 214 di Sky.

Juventus kembali ke Allianz Stadium di Turin pada Minggu, 22 November, untuk menghadapi Venezia pada pekan ke-12 Serie A. Kick-off pukul 12.30.

Juventus datang setelah bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina pada laga liga terakhir mereka, hasil yang mengakhiri rentetan hasil positif. Spalletti harus menangani masalah cedera yang cukup besar, dengan sejumlah pemain penting absen, terutama di sisi lapangan.

Kenan Yildiz, pemain bernomor punggung 10 Juventus, masih absen setelah menjalani operasi kaki pada Agustus. Pemain asal Turki itu sudah kembali berlatih menggunakan bola, tetapi ia belum diperkirakan kembali menjadi starter dalam beberapa pekan ke depan. Kalulu, Cambiaso, dan Nico Gonzalez juga masih absen.

Kabar baik datang dari kembalinya Francisco Conceiçao, yang kembali tersedia setelah absen selama sebulan. Pemain asal Portugal itu mungkin memulai laga dari bangku cadangan, sementara Kolo Muani tetap bermain di sisi kanan dan Woltemade sebagai penyerang tengah.

Venezia asuhan Davide Nicola datang ke Turin setelah menang 2-1 atas Udinese sebelum jeda, hasil yang kembali memberi harapan kepada tim yang kini berada di posisi ke-19 itu untuk bertahan di Serie A.

Informasi mengenai kanal yang tersedia untuk menyaksikan pertandingan secara langsung tercantum di bawah ini.

Kabar kedua tim

Spalletti harus menghadapi daftar panjang pemain yang tidak tersedia. Yildiz, Thuram, Locatelli, Milik, dan Grabara absen karena cedera jangka panjang, sementara Kalulu berlatih terpisah dan masih membutuhkan beberapa pekan untuk pulih. Cambiaso dan Nico Gonzalez diragukan tampil, sedangkan kondisi Celik belum pasti setelah mengalami masalah otot saat membela tim nasional. Sebaliknya, Zhegrova telah berlatih seperti biasa dan tersedia. Prediksi susunan pemain Juventus menempatkan Vicario di bawah mistar, Lucumi dan Bremer di jantung pertahanan, Cabal di kiri, serta McKennie yang dimainkan di sisi kanan. Koopmeiners, Douglas Luiz, dan Boga mengisi lini tengah, dengan trio penyerang Kolo Muani, Woltemade, dan Alajbegovic atau Boga.

Nicola kembali dapat mengandalkan semua pemain yang biasa menjadi starter, dengan hanya Franjic, Sverko, dan Adorante yang absen. Venezia diperkirakan turun dengan Stankovic di bawah mistar, empat bek yang terdiri dari Moreno, Halhal, Juan Jesus, dan Mazzocchi, lalu Kike Perez, Sohm, dan Basic di lini tengah, serta Adams dan Yeboah di lini depan. Kabar terbaru mengenai susunan pemain resmi akan tersedia beberapa jam sebelum kick-off.

Performa terkini

Juventus meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A dan Liga Europa. Juventus mengalahkan Napoli 2-0 dan AZ Alkmaar 2-1, tetapi kalah 0-2 dari Genoa serta bermain imbang 2-2 dengan Fiorentina pada laga terakhir. Dalam lima pertandingan tersebut, tim asuhan Spalletti mencetak tujuh gol dan kebobolan lima kali.

Venezia meraih dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhir. Venezia mengalahkan Napoli 1-0 dan Udinese 2-1, tetapi kalah dari Inter, Genoa, dan Como. Dalam lima pertandingan terakhir, Venezia mencetak empat gol dan kebobolan sebanyak itu pula.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 25 Mei 2025, ketika Juventus menang 3-2 di kandang Venezia dalam laga Serie A. Sebelum pertandingan itu, kedua tim bermain imbang 2-2 di Allianz Stadium pada Desember 2024. Dari lima pertemuan di Serie A yang tercatat, Juventus meraih tiga kemenangan, Venezia satu kemenangan, dan satu laga berakhir imbang.

Klasemen

Di Serie A, Juventus saat ini menempati posisi ketujuh klasemen, sedangkan Venezia berada di posisi ke-19.