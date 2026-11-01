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Serie A
team-logoJuventus
Allianz Stadium
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Saksikan Juventus vs Napoli secara langsung hari ini: siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

Juventus vs SSC Napoli
Juventus
SSC Napoli
Serie A

Cara menonton pertandingan Serie A antara Juventus dan Napoli, lengkap dengan waktu kick-off dan kabar kedua tim

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Serie A - Pekan 10
Allianz Stadium

Juventus-Napoli akan disiarkan langsung secara eksklusif oleh DAZN. Pelanggan dapat menyaksikan pertandingan melalui aplikasi di perangkat apa pun yang kompatibel atau dengan mengakses situs platform tersebut. Mereka yang berlangganan DAZN dan Sky juga dapat menyaksikan laga ini di kanal DAZN 1, yang tersedia di nomor 214 pada dekoder Sky.

Allianz Stadium di Turin menjadi tempat pertandingan penutup pekan kesepuluh Serie A antara Juventus dan Napoli pada Minggu malam. Laga ini berlangsung pada saat yang sulit bagi kedua tim, meski dengan alasan berbeda.

Juventus menghadapi laga ini setelah menjalani pekan yang sulit. Kekalahan 2-0 dari Genoa memperparah krisis hasil yang sudah berlangsung selama berminggu-minggu. Luciano Spalletti tahu betul bahwa pertandingan-pertandingan berikutnya bisa menentukan masa depannya sebagai pelatih Juventus. Sang pelatih memilih agar tim menjalani pemusatan latihan untuk mempersiapkan laga, menegaskan betapa besar tekanan yang ia rasakan menjelang pertandingan ini.

Napoli datang ke Turin dengan suasana hati yang sangat berbeda. Napoli menghancurkan Monza 4-1 pada pekan terakhir dan berupaya menjaga konsistensi setelah awal musim yang naik turun. Namun, Massimiliano Allegri tidak bisa mendampingi tim dari bangku cadangan. Pelatih asal Livorno itu menjalani skorsing dan, seperti yang terjadi di Monza, asistennya Marco Landucci akan memimpin Napoli selama 90 menit.

Di kubu Napoli, masih ada sejumlah keraguan terkait kondisi fisik pemain. Amir Rrahmani dan Frank Anguissa telah pulih dan keduanya masuk skuad, tetapi kondisi mereka belum 100 persen sehingga belum tentu menjadi starter. Sementara itu, Lobotka absen karena cedera, dan Kevin De Bruyne diperkirakan akan menggantikannya di depan lini pertahanan.

Bagi Juventus, panjangnya daftar pemain absen membatasi pilihan Spalletti, yang harus memaksimalkan pemain yang tersedia. Namun, kabar baik datang dari pulihnya Jeff Ekhator. Ia telah kembali berlatih bersama tim setelah cedera yang membuatnya melewatkan seluruh paruh pertama musim.

Posisi kedua tim di klasemen berdekatan: Napoli sedikit lebih tinggi, tetapi keduanya belum menunjukkan potensi mereka sepenuhnya. Khusus bagi Juventus, tiga poin hampir menjadi keharusan agar tidak semakin tertinggal.

Berikut semua informasi tentang tempat menyaksikan Juventus-Napoli secara langsung di TV dan melalui streaming.

Kabar tim

Kemungkinan susunan pemain Juventus vs SSC Napoli

4-3-3
Juventus crest
Juventus
JUV
Formasi
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
4-3-3
G. VicarioG. VicarioP. KaluluP. KaluluJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerL. KellyL. KellyT. KoopmeinersT. KoopmeinersD. LuizD. LuizW. McKennieW. McKennieR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniJ. BogaJ. BogaE. ZhegrovaE. ZhegrovaA. MeretA. MeretR. MarinR. MarinA. RrahmaniA. RrahmaniM. OliveraM. OliveraG. Di LorenzoG. Di LorenzoS. McTominayS. McTominayA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaK. De BruyneK. De BruyneN. LangN. LangR. HoejlundR. HoejlundM. PolitanoM. Politano
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
4-3-3
Juventus

Susunan Pemain Utama

SSC Napoli

Manajer

  • L. Spalletti
  • M. Allegri

Spalletti harus menghadapi daftar pemain absen yang cukup panjang: Ekhator, Yildiz, Thuram-Ulien, Locatelli, Conceiçao, Celik, Nico Gonzalez, Milik, dan Grabara tidak tersedia. Pelatih asal Certaldo itu diperkirakan akan mengandalkan Vicario di bawah mistar, dengan trio Kalulu, Bremer, dan Lucumí di lini belakang. Di lini tengah ada Koopmeiners dan Douglas Luiz bersama McKennie, sementara Cambiaso dan Boga mengisi kedua sisi lapangan. Duet Kolo Muani-Zhegrova akan tampil di lini depan.

Di kubu Napoli, Allegri harus bermain tanpa Buongiorno, Favasuli, Neres, Spinazzola, Alisson, dan Lobotka. Rrahmani dan Anguissa masuk skuad, tetapi masih diragukan untuk menjadi starter. Perkiraan susunan pemain menempatkan Meret di bawah mistar, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, dan Olivera di lini belakang, De Bruyne sebagai pengatur permainan bersama McTominay dan Anguissa, serta trio Politano-Hojlund-Lang di lini serang.

Performa terkini

JUV

JUV - Performa

CEL
M1-2
LAZ
K0-3
REN
S2-2
LEC
M0-2
GEN
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
NAP

NAP - Performa

VIL
K3-1
VEN
K1-0
BOD
M4-3
ROM
S3-3
MON
M1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Juventus datang ke pertandingan ini dengan catatan yang mengkhawatirkan: dalam lima laga terakhir di Serie A dan Liga Europa, Juventus meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Titik terendahnya adalah kekalahan telak 0-3 di kandang dari Lazio, disusul kekalahan 2-0 dari Genoa di Marassi. Dua kemenangan diraih atas Lecce di liga dan Celta Vigo di Liga Europa, sementara hasil imbang 2-2 melawan Rennes melengkapi catatan tersebut.

Sebaliknya, Napoli menunjukkan tanda-tanda yang lebih menggembirakan meski sempat tersandung. Napoli memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir dan kalah dua kali. Hasil terbaru adalah kemenangan telak 4-1 di kandang Monza, yang didahului hasil imbang 3-3 melawan Roma. Dalam rangkaian itu, mereka juga menang 4-3 atas Bodø/Glimt di Liga Champions serta kalah dari Venezia dan Villarreal. Secara keseluruhan, Napoli mencetak 13 gol dalam lima laga terakhir, tetapi kebobolan 11 gol, catatan yang menunjukkan lini pertahanan mereka masih perlu dibenahi.

Rekor pertemuan

Head to Head

JuventusSeriSSC Napoli
1
1
3
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
3
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
FT
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FT
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FT
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
FT
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FT
6Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Januari 2026, ketika Juventus menang telak 3-0 di Allianz Stadium. Namun, sebelum hasil itu, Napoli mendominasi pertemuan mereka: tiga kemenangan beruntun antara 2024 dan 2025, baik di kandang maupun tandang. Dengan demikian, dalam lima pertemuan terakhir di Serie A, Napoli unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Juventus, sementara hasil imbang 0-0 pada September 2024 melengkapi rangkaian tersebut.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
M
M
M
M
M
2
InterInterINT
108112613+1325
K
M
M
M
M
3
RomaRomaROM
107302810+1824
M
M
S
M
S
4
AC MilanAC MilanMIL
106312112+921
M
K
M
M
S
5
ComoComoCOM
9621178+920
M
M
M
S
K
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
M
S
M
K
M
7
SSC NapoliSSC NapoliNAP
94231711+614
M
S
K
M
S
8
BolognaBolognaBOL
104241413+114
M
M
M
K
M
9
JuventusJuventusJUV
94231110+114
K
M
K
S
M
10
TorinoTorinoTOR
94141414013
K
M
M
M
S
11
CagliariCagliariCGL
9414813-513
K
K
K
S
M
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
S
S
K
M
K
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
M
M
K
M
K
14
LecceLecceLEC
93061019-99
K
K
M
K
K
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
K
K
K
S
K
16
MonzaMonzaMON
102171724-77
K
K
K
M
K
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
S
K
K
K
S
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
S
K
K
K
M
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
K
S
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
K
K
M
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di klasemen Serie A, Napoli menempati posisi ketujuh, sedangkan Juventus berada di urutan kesembilan. Tiga poin bisa mengubah posisi kedua tim secara signifikan.

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