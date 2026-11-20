Cara menonton Jepang U17 vs Kolombia U17 dengan VPN

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Pertemuan di Piala Dunia kelompok usia muda yang mempertemukan disiplin teknik Jepang U17 dengan permainan atletis Kolombia U17 menampilkan generasi berikutnya dari bintang-bintang internasional. Sambil menyaksikan pertandingan secara langsung, pengguna baru situs taruhan olahraga dapat menggunakan kode promo betwinner kami yang masih aktif untuk mengakses peluang taruhan turnamen global dengan saldo yang ditingkatkan.

Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 1 21 Nov 2026 - 07.30

Jepang U17 dan Kolombia U17 bertemu di Piala Dunia U17 setelah menempuh perjalanan yang berbeda dalam turnamen ini.

Jepang datang setelah kalah 1-0 dari Austria U17 pada laga terakhir mereka, hasil yang menghentikan rentetan dua kemenangan beruntun. Sebelumnya, Jepang mengalahkan Korea Utara U17 dan Afrika Selatan U17, menunjukkan kemampuan mereka meraih hasil positif di level ini.

Kolombia datang sebagai pemuncak grup dengan momentum yang kuat. Satu-satunya kekalahan mereka dalam beberapa laga terakhir terjadi saat menghadapi Prancis U17, dan sebelum itu mereka bangkit dengan kemenangan tanpa kebobolan atas Korea Utara U17.

Tim asal Amerika Selatan itu menunjukkan ketangguhan dalam bertahan sekaligus kemampuan mengendalikan pertandingan, sehingga sulit ditembus pada tahap kompetisi ini.

Jepang perlu kembali menemukan performa yang membawa mereka melewati Portugal U17 pada fase sebelumnya di turnamen ini jika ingin menyulitkan Kolombia, yang tampil tenang sepanjang turnamen.

Ini adalah pertemuan antara juara grup yang ingin menegaskan posisinya dan tim yang berjuang membuktikan bahwa kekalahan dari Austria hanyalah satu hasil buruk, bukan sebuah tren.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menyaksikan Jepang U17 vs Kolombia U17 secara langsung.

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