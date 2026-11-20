Cara menyaksikan Jepang U-17 vs Kolombia U-17 dengan VPN

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World Cup U17 - Pekan 1 21 Nov 2026 - 07.30

Jepang U-17 dan Kolombia U-17 bertemu di Piala Dunia U-17 setelah menempuh perjalanan yang berbeda sepanjang turnamen ini.

Jepang datang setelah kalah 1-0 dari Austria U-17 dalam laga terakhir mereka, hasil yang menghentikan rentetan dua kemenangan beruntun. Sebelumnya, Jepang mengalahkan Korea Utara U-17 dan Afrika Selatan U-17, menunjukkan bahwa mereka mampu meraih hasil di level ini.

Kolombia datang sebagai pemuncak grup dengan momentum yang kuat. Satu-satunya kekalahan mereka dalam beberapa laga terakhir terjadi saat menghadapi Prancis U-17, dan sebelumnya mereka bangkit lewat kemenangan tanpa kebobolan atas Korea Utara U-17.

Tim Amerika Selatan itu menunjukkan ketangguhan dalam bertahan sekaligus kemampuan mengendalikan pertandingan, sehingga sulit ditembus pada tahap kompetisi ini.

Jepang perlu kembali menunjukkan performa yang membawa mereka melewati Portugal U-17 pada awal turnamen jika ingin menyulitkan Kolombia, yang tampil tenang sepanjang kompetisi.

Laga ini mempertemukan juara grup yang ingin menegaskan posisinya dengan tim yang berjuang membuktikan bahwa kekalahan dari Austria hanyalah penyimpangan sesaat, bukan awal dari sebuah tren.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menyaksikan Jepang U-17 vs Kolombia U-17 secara langsung.

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