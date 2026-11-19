Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan lebih aman, atau dari wilayah lain di dunia tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah jaringan privat virtual (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN tepercaya. Pilih penyedia layanan VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

Pilih penyedia layanan VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.

Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar. Masuk dan temukan tayangannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

World Cup U17 - Pekan 1 20 Nov 2026 - 10.00

Italia U17 vs Jamaika U17 akan disiarkan langsung di RaiPlay. Berikut detail untuk menyaksikan pertandingan melalui live streaming.

Italia U17 menghadapi Jamaika U17 di Piala Dunia U17. Italia harus membuktikan bahwa mereka memang tim terkuat di Grup E.

Italia U17 datang ke laga ini dengan performa luar biasa. Lima kemenangan beruntun menunjukkan solidnya tim ini, yang mampu meraih hasil bahkan dalam situasi sulit. Permainan mereka pun meyakinkan, baik saat menyerang maupun bertahan.

Jamaika U17 bukan lawan yang bisa diremehkan, meski Reggae Boyz menempati posisi ketiga di grup. Tim Karibia itu membawa pengalaman internasional dan tekad untuk membuat kejutan di turnamen sebesar ini.

Bagi Italia, laga ini menjadi kesempatan nyata untuk memperkokoh posisi di puncak grup dan mendekati fase berikutnya dengan penuh keyakinan terhadap kemampuan sendiri. Italia U17 telah menunjukkan kematangan taktik dalam mengelola pertandingan.

Berikut semua informasi tentang cara menyaksikan pertandingan di TV dan melalui live streaming.

Kabar tim

Untuk Italia U17, saat ini belum ada informasi resmi mengenai cedera, skorsing, atau perkiraan susunan pemain. Detailnya akan diperbarui begitu disampaikan staf pelatih menjelang kick-off.

Di kubu Jamaika U17, belum ada pula kabar pasti mengenai skuad ataupun kemungkinan pemain yang absen. Informasi terbaru akan diberikan beberapa jam sebelum pertandingan.

Performa terkini

Italia U17 mencatat hasil sempurna dalam lima pertandingan terakhir, dengan lima kemenangan dari lima laga. Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-0 atas Prancis U17 dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa U17 pada 17 November 2026. Sebelumnya, Italia U17 melibas Armenia U17 4-0 dan Luksemburg U17 6-0. Dalam lima laga terakhir itu, mereka mencetak total 13 gol dan hanya kebobolan sekali, bukti bahwa lini pertahanan mereka sangat dapat diandalkan.

Catatan hasil Jamaika U17 dalam data yang tersedia jauh lebih terbatas: hanya ada tiga pertandingan, semuanya dari Piala Dunia U17 2011. Rekornya adalah satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Reggae Boyz bermain imbang 1-1 dengan Prancis dan kalah 2-1 dari Argentina. Data terbaru mengenai performa Jamaika saat ini belum tersedia.

Rekor pertemuan

Data lima pertemuan terakhir antara Italia U17 dan Jamaika U17 tidak tersedia. Berdasarkan informasi yang ada, rekor pertemuan kedua tim nasional tersebut tidak dapat disajikan.

Klasemen

Grp. E Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Italy U17 ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ivory Coast U17 CIV 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Jamaica U17 JAM 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Uzbekistan U17 UZB 0 0 0 0 0 0 0 0 Babak Berikutnya Kemungkinan Babak Berikutnya

Di Grup E Piala Dunia U17, Italia saat ini menempati posisi pertama, sedangkan Jamaika berada di urutan ketiga.