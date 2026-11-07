Cara menonton Ipswich Town vs AFC Bournemouth dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 10 8 Nov 2026 - 09.00 Portman Road

Ipswich Town menjamu AFC Bournemouth di Portman Road dalam laga Premier League, ketika kedua klub berada pada situasi yang sangat berbeda dalam musim masing-masing.

Ipswich asuhan Gary O'Neil menempati posisi ke-14 klasemen dan kesulitan tampil konsisten, dengan hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan liga terakhir. Hasil imbang 2-2 melawan Hull City pada laga teranyar menunjukkan bahwa mereka mampu meraih poin, tetapi belum bisa mengamankannya dengan meyakinkan.

Bournemouth datang ke Ipswich dalam performa luar biasa. Tim asuhan Marco Rose memenangkan kelima pertandingan kompetitif terakhirnya tanpa kebobolan satu gol pun. Rangkaian itu mencakup kemenangan 3-0 di kandang Manchester United dan kemenangan 3-0 atas AC Milan di Liga Europa.

Bournemouth menempati posisi kedelapan klasemen Premier League dan momentum mereka belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Kemenangan 1-3 di kandang Sparta Prague dalam laga Liga Europa tengah pekan ini membuat mereka bertandang ke Suffolk dengan bekal lima kemenangan beruntun.

Bagi Ipswich, tugas ini tidak ringan. Mereka kebobolan dalam masing-masing dari lima pertandingan terakhir dan akan menghadapi lini serang Bournemouth yang mencetak sepuluh gol sepanjang rangkaian kemenangan tersebut.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Ipswich Town vs AFC Bournemouth secara langsung.

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