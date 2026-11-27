Inter vs Genoa akan disiarkan oleh DAZN, pemegang hak siar seluruh pertandingan Serie A, serta Sky Sport dan NOW. Berikut saluran TV dan pilihan live streaming yang tersedia untuk menyaksikan pertandingan ini.

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Serie A - Pekan 13 28 Nov 2026 - 14.45 Giuseppe Meazza

Inter menjamu Genoa pada Sabtu malam di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, dalam pertandingan Serie A.

Tim asuhan Cristian Chivu berada di posisi ketiga klasemen dengan 29 poin dan telah mencetak 32 gol dalam 12 pertandingan pertama, lebih banyak daripada tim lain di liga. Lini serang Inter menyambut laga ini dengan antusias setelah kemenangan 2-0 atas Stuttgart di Liga Champions pada Rabu, melalui penalti Sucic dan gol Lautaro Martinez, yang kembali mencetak gol setelah lebih dari sebulan.

Sebelum kemenangan di kompetisi Eropa itu, Inter bermain imbang 4-4 melawan Atalanta di Bergamo dalam laga yang menghasilkan banyak gol. Kondisi Bastoni setelah pertandingan melawan Stuttgart masih perlu dipastikan. Ia ditarik keluar pada babak pertama karena masalah otot paha.

Genoa asuhan Daniele De Rossi berada di posisi kesepuluh dengan 16 poin dan memenangi empat dari lima pertandingan liga terakhir. Minggu lalu, Genoa mengalahkan Sassuolo 2-0 di kandang lawan berkat dua gol Milutin Osmajic dan tujuh penyelamatan Justin Bijlow.

Di San Siro, Genoa berupaya mengakhiri catatan buruk: dalam 10 lawatan terakhir ke markas Inter di Serie A, mereka hanya mencetak satu gol.

Berikut informasi waktu, saluran TV, dan live streaming untuk menyaksikan pertandingan ini.

Kabar kedua tim

Chivu diperkirakan menurunkan susunan pemain berikut untuk tuan rumah: Josep Martinez; Carlos Augusto, Pavard, Bastoni; Dimarco, Stankovic, Barella, Mkhitaryan, Spence; Thuram, Pio Esposito. Bonny, Zielinski, dan Calhanoglu absen karena cedera, sementara tidak ada pemain yang terkena skorsing.

Genoa asuhan De Rossi diperkirakan menurunkan susunan pemain berikut: Bijlow; Marcandalli, Oestigard, Vasquez; Ellertsson, Ehizibue, Amorim, Traore, Baldanzi; Messias, Osmajic. Colombo dan Nuredini tidak tersedia, sementara tidak ada pemain yang terkena skorsing. Informasi terbaru akan ditambahkan menjelang kick-off.

Performa terkini

Inter meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan 11 gol dicetak dan delapan kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Stuttgart di Liga Champions pada 25 November. Sebelumnya, mereka bermain imbang 4-4 melawan Atalanta di liga, setelah menang 2-0 atas Como dan 3-0 di kandang Feyenoord. Kekalahan mereka adalah hasil 1-3 dalam derbi melawan Milan.

Genoa menang empat kali dan kalah sekali tanpa hasil imbang, dengan tujuh gol dicetak dan tiga kebobolan. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 2-0 di kandang Sassuolo pada 22 November. Sebelumnya, Genoa mengalahkan Lecce 2-1, Juventus 2-0, dan Venezia 1-0, sedangkan satu-satunya kekalahan mereka adalah hasil 1-2 melawan Milan.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir adalah laga Inter vs Genoa pada 28 Februari 2026, yang berakhir 2-0 di Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Inter menang empat kali, sementara satu laga berakhir imbang dan Genoa tidak pernah menang. Inter mencetak sembilan gol dan kebobolan empat. Hasil imbang 2-2 pada 17 Agustus 2024 di Genoa menjadi satu-satunya hasil selain kemenangan bagi Inter.

Klasemen

Di Serie A, Inter menempati posisi ketiga, sedangkan Genoa berada di posisi kesepuluh.