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Serie A
team-logoInter
Giuseppe Meazza
team-logoComo
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Saksikan Inter vs Como secara langsung hari ini: siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan melalui live streaming?

Inter vs Como
Inter
Como
Serie A

Cara menonton pertandingan Serie A antara Inter dan Como, lengkap dengan waktu kick-off dan kabar kedua tim

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Serie A - Pekan 11
Giuseppe Meazza

Inter-Como akan disiarkan langsung di DAZN, Sky Sport, dan NOW. Berikut detail untuk menyaksikan pertandingan di televisi dan melalui live streaming.

Giuseppe Meazza menjadi tempat berlangsungnya salah satu laga yang paling dinantikan pada pekan Serie A ini: Inter dan Como bertemu dalam derbi Lombardia yang mempertemukan dua tim dengan ambisi sangat berbeda, tetapi sama-sama sedang dalam performa bagus.

Inter asuhan Cristian Chivu datang ke laga ini setelah tampil sangat baik di Liga Champions: Inter mengalahkan Feyenoord 3-0 di Rotterdam, dengan Djed Spence menjadi salah satu pemain yang paling menonjol. Namun, di liga, kekalahan 3-1 dalam derbi melawan AC Milan masih membayangi, dan tim ini berupaya tampil konsisten.

Sementara itu, Como sedang berada dalam performa luar biasa. Tim asuhan Cesc Fabregas baru saja menghancurkan Lens 9-1 di Liga Champions, hasil yang menghebohkan seluruh Eropa, dan sudah berminggu-minggu tidak kalah di Serie A. Lima kemenangan beruntun dalam lima pertandingan resmi terakhir menunjukkan bahwa tim ini tidak sedang mengalami krisis.

Fabregas telah membangun sesuatu yang langka di sepakbola Italia: tim yang mampu bermain atraktif sekaligus meraih hasil. Kemenangan 9-1 atas Lens bukan kejadian tunggal: sebelumnya, Como juga meraih kemenangan besar atas Leipzig dan Manchester United. Como bukan lagi kejutan, melainkan kekuatan yang nyata.

Di sisi lain, Chivu masih menunggu para pemain Inggris yang didatangkan pada musim panas, yakni Stones, Jones, dan Spence, untuk tampil konsisten. Spence menunjukkan tanda-tanda positif saat menghadapi Feyenoord, tetapi dua pemain lainnya masih belum bisa bermain.

Di Serie A, Inter menempati peringkat kedua dan Como peringkat keempat: pertemuan langsung ini bisa mengubah persaingan di klasemen.

Berikut seluruh informasi mengenai cara menyaksikan Inter-Como secara langsung di televisi dan melalui live streaming.

Kabar tim

Kemungkinan susunan pemain Inter vs Como

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
Formasi
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
J. MartinezJ. MartinezY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiF. DimarcoF. DimarcoD. SpenceD. SpenceP. SucicP. SucicN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. ThuramJ. ButezJ. ButezY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonM. KempfM. KempfA. ValleA. ValleL. MillaL. MillaN. PazN. PazM. BaturinaM. BaturinaM. PerroneM. PerroneL. Da CunhaL. Da CunhaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
3-5-2
Inter

Susunan Pemain Utama

Como

Manajer

  • C. Chivu
  • C. Fabregas

Chivu harus tampil tanpa Lautaro Martinez, Luis Henrique, Curtis Jones, dan John Stones. Absennya mereka menjadi pukulan berat di lini serang serta meninggalkan sejumlah kekurangan di lini belakang dan tengah. Perkiraan susunan pemain Inter menempatkan Josep Martinez di bawah mistar, dengan Bisseck, Bastoni, dan Akanji di lini belakang; Diouf, Carlos Augusto, Spence, Sucic, Barella, dan Calhanoglu di lini tengah; serta Marcus Thuram sebagai satu-satunya tumpuan di lini depan.

Di kubu lain, Fabregas harus bermain tanpa Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez, Moise Kean, dan Jayden Addai. Meski ada pemain yang absen, Como tetap kompetitif: Butez di bawah mistar; Yan Couto, Ramon, Kempf, dan Kaiki di lini belakang; Milla dan Ricci di lini tengah; serta Nico Paz, Baturina, dan Da Cunha sebagai gelandang serang yang mendukung Douvikas.

Performa terkini

INT

INT - Performa

SHK
M1-0
FIO
M2-1
VEN
M0-2
MIL
K3-1
FEY
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
COM

COM - Performa

MUN
M4-1
SAS
M2-0
TOR
M1-3
VEN
M1-0
RCL
M1-9
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
19/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Inter meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan resmi terakhir, dengan selisih gol yang secara keseluruhan positif. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-0 atas Feyenoord di Liga Champions, sedangkan kekalahan terjadi dalam derbi melawan AC Milan dengan skor 3-1 di Serie A. Inter menunjukkan kekokohan di kompetisi Eropa dan mencetak gol dalam semua pertandingan terakhir yang mereka menangkan.

Como memenangi kelima pertandingan resmi terakhir mereka dengan mencetak gol dalam jumlah yang mengesankan. Kemenangan terbarunya adalah hasil mencolok 9-1 atas Lens di Liga Champions, dengan Douvikas mencetak hat-trick. Sebelumnya, Como juga mengalahkan Manchester United 4-1 di Eropa. Rentetan hasil itu berbicara dengan sendirinya.

Rekor pertemuan

Head to Head

InterSeriComo
4
1
0
Coppa Italia
Inter badge
Inter
INT
3
Como badge
Como
COM
2
FT
Serie A
Como badge
Como
COM
3
Inter badge
Inter
INT
4
FT
Coppa Italia
Como badge
Como
COM
0
Inter badge
Inter
INT
0
FT
Serie A
Inter badge
Inter
INT
4
Como badge
Como
COM
0
FT
Serie A
Como badge
Como
COM
0
Inter badge
Inter
INT
2
FT
13Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada April 2026, ketika Inter mengalahkan Como 3-2 di Coppa Italia. Dalam lima pertemuan terakhir, Inter menang tiga kali, sedangkan Como meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang. Pertemuan mereka di Serie A pada Desember 2025 berakhir dengan kemenangan telak 4-0 bagi Inter di Milan.

Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
M
M
M
M
M
2
InterInterINT
108112613+1325
K
M
M
M
M
3
RomaRomaROM
107302810+1824
M
M
S
M
S
4
ComoComoCOM
10721188+1023
M
M
M
M
S
5
AC MilanAC MilanMIL
106312112+921
M
K
M
M
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
K
M
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
M
K
M
K
S
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
M
M
M
M
K
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
M
K
K
K
K
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
104241713+414
K
M
S
K
M
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
S
K
K
M
M
12
GenoaGenoaGEN
104151014-413
M
M
M
K
M
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
K
S
S
K
M
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
S
K
K
K
M
15
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
M
S
K
K
K
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11227917-88
K
M
S
K
K
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
K
K
K
K
S
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
K
K
K
M
K
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
M
K
K
K
M
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
K
K
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di Serie A, Inter saat ini menempati peringkat kedua klasemen, sementara Como berada di peringkat keempat.

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