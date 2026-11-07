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Serie C
team-logoInter U23
team-logoSalernitana
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Saksikan Inter U23 melawan Salernitana secara langsung hari ini: siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan live streaming?

Inter U23 vs Salernitana
Inter U23
Salernitana
Serie C

Cara menonton pertandingan Serie C antara Inter U23 dan Salernitana, lengkap dengan waktu kick-off dan kabar kedua tim

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Serie C - Pekan 13

Inter U23 vs Salernitana disiarkan langsung di Sky Sport dan melalui streaming langsung di NOW. Berikut saluran yang tersedia untuk menyaksikan pertandingan.

Inter U23 menjamu Salernitana di Grup C Serie C. Kedua tim sama-sama mencari konsistensi pada fase sulit musim ini.

Inter U23 menghadapi laga ini setelah kalah 1-0 dari Cosenza pada pertandingan terakhir. Hasil itu mengakhiri rangkaian hasil positif yang dibangun lewat kemenangan 2-1 atas Scafatese. Tim tuan rumah saat ini menempati posisi kesembilan klasemen.

Salernitana datang dengan suasana hati serupa. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Savoia pada pertandingan terakhir, setelah kekalahan telak 3-0 dari AZ Picerno menghentikan momentum mereka. Tim asal Campania itu berada di posisi ke-12 grup.

Kedua tim menunjukkan kemampuan menyerang dalam beberapa pekan terakhir, tetapi juga memiliki kelemahan pertahanan yang akan coba dimanfaatkan lawan. Pertandingan diperkirakan berlangsung berimbang, dengan kedua tim memburu poin untuk memperkuat posisi masing-masing.

Untuk menyaksikan laga secara langsung, berikut semua informasi tentang cara menonton Inter U23 vs Salernitana di televisi dan melalui streaming langsung.

Kabar tim

Untuk Inter U23, saat ini belum tersedia informasi resmi mengenai cedera, skorsing, atau prediksi susunan pemain. Informasi terbaru akan ditambahkan pada jam-jam menjelang sepak mula.

Situasinya serupa bagi Salernitana: belum ada informasi terkonfirmasi mengenai kondisi skuad atau pemain yang absen. Kabar terbaru tentang susunan pemain kedua tim akan diumumkan menjelang pertandingan.

Performa terkini

INT

INT - Performa

GIU
M0-4
MON
K2-4
SOR
S1-1
SCA
M2-1
COS
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
SAL

SAL - Performa

BAR
M2-1
CAS
S0-0
SCA
S2-2
PIC
K3-0
SAV
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Inter U23 mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie C. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Cosenza, setelah sebelumnya menang 2-1 atas Scafatese. Dalam periode ini, Inter U23 mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali. Kemenangan telak 4-0 atas Giugliano menjadi bukti paling meyakinkan atas kemampuan menyerang tim.

Salernitana menghadapi pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Savoia pada pertandingan terakhir, setelah kalah 3-0 dari AZ Picerno. Dalam lima pertandingan tersebut, Salernitana mencetak empat gol dan kebobolan lima kali, dengan kemenangan 2-1 atas Bari sebagai hasil terbaik dalam rangkaian itu.

Rekor pertemuan

Data pertemuan sebelumnya antara Inter U23 dan Salernitana tidak tersedia. Karena itu, informasi riwayat pertemuan kedua tim tidak dapat disajikan.

Klasemen

Grp. C

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
PotenzaPotenzaPOT
129213217+1529
M
S
M
M
M
2
BariBariBAR
12642158+722
S
S
S
M
K
3
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
126241911+820
M
K
M
M
S
4
SorrentoSorrentoSOR
126241613+320
K
S
S
K
M
5
CataniaCataniaCAT
126152413+1119
K
M
K
M
M
6
MonopoliMonopoliMON
12543139+419
S
M
M
K
S
7
AZ PicernoAZ PicernoPIC
126062219+318
M
M
K
K
K
8
ScafateseScafateseSCA
124621816+218
S
K
M
S
M
9
Inter U23Inter U23INT
125252120+117
K
M
S
K
M
10
CasertanaCasertanaCAS
124531615+117
K
S
S
M
K
11
CaveseCaveseCAV
124352120+115
K
K
M
S
M
12
SalernitanaSalernitanaSAL
123631516-115
S
K
S
S
M
13
FoggiaFoggiaFOG
124351315-215
S
M
K
K
M
14
CasaranoCasaranoCAS
124351520-515
S
M
K
S
K
15
Team AltamuraTeam AltamuraALT
124351117-615
M
S
M
K
S
16
GiuglianoGiuglianoGIU
124171629-1313
M
K
M
K
K
17
BarlettaBarlettaBAR
122641316-312
S
K
M
S
K
18
SavoiaSavoiaSAV
122641318-512
S
S
K
M
S
19
CosenzaCosenzaCOS
122371023-139
M
S
K
M
K
20
CrotoneCrotoneCRO
121471220-81
K
K
S
K
K
Promosi
Play-off promosi
Play-off degradasi
Degradasi

Di Grup C Serie C, Inter U23 menempati posisi kesembilan, sedangkan Salernitana berada di posisi ke-12 klasemen.

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