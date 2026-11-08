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Serie A
team-logoInter
Giuseppe Meazza
team-logoComo
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Saksikan Inter kontra Como secara langsung hari ini: siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan lewat live streaming?

Inter vs Como
Inter
Como
Serie A

Cara menonton pertandingan Serie A antara Inter dan Como, lengkap dengan jadwal kick-off dan kabar kedua tim

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Serie A - Pekan 11
Giuseppe Meazza

Inter-Como akan disiarkan langsung di DAZN, Sky Sport, dan NOW. Berikut rincian cara menyaksikan pertandingan di TV dan melalui live streaming.

Giuseppe Meazza menjadi tempat berlangsungnya salah satu laga yang paling dinantikan pada pekan Serie A ini: Inter dan Como bertemu dalam derbi sesama tim Lombardia yang mempertemukan dua tim dengan ambisi sangat berbeda, tetapi sama-sama sedang dalam performa bagus.

Inter asuhan Cristian Chivu menyongsong laga ini setelah tampil sangat baik di Liga Champions: Inter mengalahkan Feyenoord 3-0 di Rotterdam, dengan Djed Spence menjadi salah satu pemain yang paling menonjol. Namun, di liga, kekalahan dalam derbi melawan AC Milan masih membayangi, dan tim ini berusaha menemukan konsistensi.

Sementara itu, Como tengah berada dalam performa yang luar biasa. Tim asuhan Cesc Fabregas baru saja menghancurkan Lens 9-1 di Liga Champions, hasil yang menghebohkan seluruh Eropa, dan belum kalah selama berminggu-minggu di Serie A. Lima kemenangan beruntun dalam lima pertandingan resmi terakhir menunjukkan bahwa tim ini tidak mengenal krisis.

Fabregas telah membangun sesuatu yang langka dalam sepakbola Italia: tim yang mampu memainkan sepakbola atraktif sekaligus meraih hasil. Kemenangan 9-1 atas Lens bukan kejadian tunggal: sebelumnya, Como juga meraih kemenangan dengan skor besar atas Leipzig dan Manchester United. Como bukan lagi kejutan, melainkan tim yang telah membuktikan diri.

Di sisi lain, Chivu masih menunggu tiga pemain asal Inggris yang didatangkan pada musim panas, yakni Stones, Jones, dan Spence, menemukan konsistensi. Spence menunjukkan sinyal positif saat melawan Feyenoord, tetapi dua pemain lainnya masih menepi.

Di Serie A, Inter menempati posisi kedua dan Como posisi keempat: duel langsung yang dapat mengubah peta persaingan di klasemen.

Berikut semua informasi mengenai cara menyaksikan Inter-Como secara langsung di TV dan melalui live streaming.

Kabar tim

Susunan Pemain Inter vs Como

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
Formasi
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiC. AugustoC. AugustoF. DimarcoF. DimarcoD. SpenceD. SpenceP. ZielinskiP. ZielinskiN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. ThuramR. SanchezR. SanchezY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonM. KempfM. KempfA. ValleA. ValleM. PerroneM. PerroneN. PazN. PazM. BaturinaM. BaturinaL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
3-5-2
Inter

Susunan Pemain Utama

Como

Pemain Pengganti

Manajer

  • C. Chivu
  • C. Fabregas

Chivu harus tampil tanpa Lautaro Martinez, Luis Henrique, Curtis Jones, dan John Stones: kehilangan penting di lini serang serta sejumlah kekosongan di lini pertahanan dan tengah. Perkiraan susunan pemain Inter menempatkan Josep Martinez di bawah mistar, Bisseck, Bastoni, dan Akanji di lini belakang, Diouf, Carlos Augusto, Spence, Sucic, Barella, dan Calhanoglu di lini tengah, serta Marcus Thuram sebagai satu-satunya tumpuan di lini depan.

Fabregas, di pihak lain, harus tampil tanpa Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez, Moise Kean, dan Jayden Addai. Meski sejumlah pemain absen, susunan pemain Como tetap kompetitif: Butez di bawah mistar, Yan Couto, Ramon, Kempf, dan Kaiki di lini belakang, Milla dan Ricci di lini tengah, dengan Nico Paz, Baturina, dan Da Cunha di belakang Douvikas.

Inter

Cedera dan Larangan Bermain

Como

Performa terkini

INT

INT - Performa

SHK
M1-0
FIO
M2-1
VEN
M0-2
MIL
K3-1
FEY
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
COM

COM - Performa

MUN
M4-1
SAS
M2-0
TOR
M1-3
VEN
M1-0
RCL
M1-9
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
19/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Inter mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan resmi terakhir, dengan selisih gol yang secara keseluruhan positif. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-0 atas Feyenoord di Liga Champions, sementara kekalahan mereka terjadi dalam derbi melawan AC Milan dengan skor 3-1 di Serie A. Inter menunjukkan soliditas di kompetisi Eropa dan mencetak gol dalam semua laga terakhir yang mereka menangkan.

Como memenangi seluruh lima pertandingan resmi terakhirnya dan mencetak gol dalam jumlah yang mengesankan. Kemenangan terbarunya adalah hasil mencolok 9-1 atas Lens di Liga Champions, dengan Douvikas mencetak hat-trick. Sebelumnya, Como mengalahkan Manchester United 4-1, juga di kompetisi Eropa: rentetan hasil yang berbicara dengan sendirinya.

Rekor pertemuan

Head to Head

InterSeriComo
4
1
0
Coppa Italia
Inter badge
Inter
INT
3
Como badge
Como
COM
2
FT
Serie A
Como badge
Como
COM
3
Inter badge
Inter
INT
4
FT
Coppa Italia
Como badge
Como
COM
0
Inter badge
Inter
INT
0
FT
Serie A
Inter badge
Inter
INT
4
Como badge
Como
COM
0
FT
Serie A
Como badge
Como
COM
0
Inter badge
Inter
INT
2
FT
13Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada April 2026, ketika Inter mengalahkan Como 3-2 di Coppa Italia. Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim, Inter menang tiga kali, sedangkan Como mencatat satu kemenangan dan satu hasil imbang. Pertemuan di Serie A pada Desember 2025 berakhir dengan kemenangan telak 4-0 bagi Inter di Milan.

Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
LazioLazioLAZ
11920259+1629
S
M
M
M
M
2
InterInterINT
119112813+1528
M
K
M
M
M
3
RomaRomaROM
118303110+2127
M
M
M
S
M
4
AC MilanAC MilanMIL
117312313+1024
M
M
K
M
M
5
ComoComoCOM
117221810+823
K
M
M
M
M
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
K
M
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
115331411+318
S
M
K
M
K
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
M
M
M
M
K
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
M
K
K
K
K
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
114341814+415
S
K
M
S
K
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
S
K
K
M
M
12
AtalantaAtalantaATA
114251720-314
M
K
S
S
K
13
GenoaGenoaGEN
114161116-513
K
M
M
M
K
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
S
K
K
K
M
15
FiorentinaFiorentinaFIO
112361624-89
S
M
S
K
K
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11227917-88
K
M
S
K
K
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
K
K
K
K
K
18
MonzaMonzaMON
112181725-87
K
K
K
K
M
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
M
K
K
K
M
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
K
K
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di Serie A, Inter saat ini menempati posisi kedua klasemen, sementara Como berada di posisi keempat.

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