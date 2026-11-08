Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan lebih aman, atau dari wilayah lain di dunia tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang tepercaya. Pilih penyedia layanan VPN yang tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel pintar, tablet).

Pilih penyedia layanan VPN yang tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel pintar, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi penyiar olahraga yang memegang hak siar.

Buka situs web atau aplikasi streaming resmi penyiar olahraga yang memegang hak siar. Masuk dan temukan siarannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Serie A - Pekan 11 8 Nov 2026 - 12.00 Giuseppe Meazza

Inter-Como akan disiarkan langsung di DAZN, Sky Sport, dan NOW. Berikut rincian cara menyaksikan pertandingan di TV dan melalui live streaming.

Giuseppe Meazza menjadi tempat berlangsungnya salah satu laga yang paling dinantikan pada pekan Serie A ini: Inter dan Como bertemu dalam derbi sesama tim Lombardia yang mempertemukan dua tim dengan ambisi sangat berbeda, tetapi sama-sama sedang dalam performa bagus.

Inter asuhan Cristian Chivu menyongsong laga ini setelah tampil sangat baik di Liga Champions: Inter mengalahkan Feyenoord 3-0 di Rotterdam, dengan Djed Spence menjadi salah satu pemain yang paling menonjol. Namun, di liga, kekalahan dalam derbi melawan AC Milan masih membayangi, dan tim ini berusaha menemukan konsistensi.

Sementara itu, Como tengah berada dalam performa yang luar biasa. Tim asuhan Cesc Fabregas baru saja menghancurkan Lens 9-1 di Liga Champions, hasil yang menghebohkan seluruh Eropa, dan belum kalah selama berminggu-minggu di Serie A. Lima kemenangan beruntun dalam lima pertandingan resmi terakhir menunjukkan bahwa tim ini tidak mengenal krisis.

Fabregas telah membangun sesuatu yang langka dalam sepakbola Italia: tim yang mampu memainkan sepakbola atraktif sekaligus meraih hasil. Kemenangan 9-1 atas Lens bukan kejadian tunggal: sebelumnya, Como juga meraih kemenangan dengan skor besar atas Leipzig dan Manchester United. Como bukan lagi kejutan, melainkan tim yang telah membuktikan diri.

Di sisi lain, Chivu masih menunggu tiga pemain asal Inggris yang didatangkan pada musim panas, yakni Stones, Jones, dan Spence, menemukan konsistensi. Spence menunjukkan sinyal positif saat melawan Feyenoord, tetapi dua pemain lainnya masih menepi.

Di Serie A, Inter menempati posisi kedua dan Como posisi keempat: duel langsung yang dapat mengubah peta persaingan di klasemen.

Berikut semua informasi mengenai cara menyaksikan Inter-Como secara langsung di TV dan melalui live streaming.

Kabar tim

Chivu harus tampil tanpa Lautaro Martinez, Luis Henrique, Curtis Jones, dan John Stones: kehilangan penting di lini serang serta sejumlah kekosongan di lini pertahanan dan tengah. Perkiraan susunan pemain Inter menempatkan Josep Martinez di bawah mistar, Bisseck, Bastoni, dan Akanji di lini belakang, Diouf, Carlos Augusto, Spence, Sucic, Barella, dan Calhanoglu di lini tengah, serta Marcus Thuram sebagai satu-satunya tumpuan di lini depan.

Fabregas, di pihak lain, harus tampil tanpa Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez, Moise Kean, dan Jayden Addai. Meski sejumlah pemain absen, susunan pemain Como tetap kompetitif: Butez di bawah mistar, Yan Couto, Ramon, Kempf, dan Kaiki di lini belakang, Milla dan Ricci di lini tengah, dengan Nico Paz, Baturina, dan Da Cunha di belakang Douvikas.

Performa terkini

Inter mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan resmi terakhir, dengan selisih gol yang secara keseluruhan positif. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-0 atas Feyenoord di Liga Champions, sementara kekalahan mereka terjadi dalam derbi melawan AC Milan dengan skor 3-1 di Serie A. Inter menunjukkan soliditas di kompetisi Eropa dan mencetak gol dalam semua laga terakhir yang mereka menangkan.

Como memenangi seluruh lima pertandingan resmi terakhirnya dan mencetak gol dalam jumlah yang mengesankan. Kemenangan terbarunya adalah hasil mencolok 9-1 atas Lens di Liga Champions, dengan Douvikas mencetak hat-trick. Sebelumnya, Como mengalahkan Manchester United 4-1, juga di kompetisi Eropa: rentetan hasil yang berbicara dengan sendirinya.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada April 2026, ketika Inter mengalahkan Como 3-2 di Coppa Italia. Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim, Inter menang tiga kali, sedangkan Como mencatat satu kemenangan dan satu hasil imbang. Pertemuan di Serie A pada Desember 2025 berakhir dengan kemenangan telak 4-0 bagi Inter di Milan.

Klasemen

Di Serie A, Inter saat ini menempati posisi kedua klasemen, sementara Como berada di posisi keempat.