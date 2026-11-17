Cara menyaksikan Hungaria vs Irlandia Utara dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Puskas Arena

Hungaria menjamu Irlandia Utara di Puskás Aréna, Budapest, dalam laga Grup 2 UEFA Nations League B. Tim asuhan Marco Rossi ingin melanjutkan rentetan hasil bagus di kompetisi ini.

Hungaria datang dengan performa bagus setelah memenangi tiga dari empat pertandingan Nations League sejauh ini. Laga grup terakhir mereka berakhir dengan kemenangan tandang 2-0 atas Georgia, hasil yang membuat mereka tetap berada dalam posisi bagus di klasemen menjelang pertandingan ini.

Irlandia Utara menghadapi pertandingan ini setelah menang 1-0 atas Ukraina dalam laga Nations League terakhir mereka. Hasil itu menunjukkan bahwa tim asuhan Michael O'Neill mampu meraih poin di grup ini.

Kondisi kebugaran Dominique Szoboszlai menjadi sorotan menjelang pertandingan. Gelandang Liverpool itu membutuhkan balutan tebal pada lututnya saat membela klub dan dipantau secara ketat oleh staf medis Hungaria. Kepastian keterlibatannya masih perlu ditunggu menjelang kick-off.

Irlandia Utara tampil tidak konsisten sepanjang kompetisi, tetapi akan mendapat kepercayaan diri dari kemenangan terbaru mereka. Tim asuhan O'Neill bermain imbang 0-0 dengan Hungaria pada pertemuan sebelumnya di fase grup, sehingga mereka tahu bahwa mereka mampu meredam lawan ini.

Dengan kedua tim masih bersaing memperebutkan poin penting pada tahap akhir fase grup, pertandingan ini memiliki arti besar.