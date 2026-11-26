Cara menonton Honduras U-17 vs Jepang U-17 dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk & temukan siaran. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau Pertandingan

World Cup U17 - Pekan 3 27 Nov 2026 - 08.00

Honduras U-17 menghadapi Jepang U-17 di Grup L Piala Dunia U-17. Kedua tim masih mencari poin pertama mereka di turnamen ini. Lokasi pertandingan belum dikonfirmasi.

Honduras berada di posisi keempat grup setelah dua kekalahan beruntun. Mereka kalah 0-2 dari Serbia U-17 pada 21 November, lalu 0-2 dari Kolombia U-17 pada 24 November.

Tren itu mengkhawatirkan bagi tim asal Amerika Tengah tersebut. Mereka telah menelan lima kekalahan berturut-turut di kompetisi ini, sementara lini pertahanan mereka terus mendapat tekanan berat.

Jepang berada di posisi ketiga grup, tetapi juga datang dengan rentetan kekalahan. Mereka kalah 1-2 dari Kolombia U-17, lalu 0-1 dari Serbia U-17 pada 24 November.

Jepang telah menunjukkan bahwa mereka mampu menang meyakinkan, seperti saat mengalahkan Afrika Selatan U-17 dengan skor 3-0. Namun, selisih tipis menjadi penyebab kekalahan mereka di grup ini.

Honduras akan memandang laga melawan Jepang sebagai kesempatan untuk menghentikan tren buruk, sementara Jepang ingin kembali ke jalur yang tepat di turnamen ini. Berikut cara mengikuti pertandingannya.

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan layanan streaming akan ditambahkan setelah penyiar dikonfirmasi.

Kabar Tim & Skuad