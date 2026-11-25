Cara menonton Heart of Midlothian vs Monaco dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 12.45 Tynecastle Park

Heart of Midlothian menjamu Monaco di Tynecastle Park, Edinburgh, dalam pertandingan fase liga Liga Konferensi.

Hearts datang dengan kondisi mental yang jauh lebih baik setelah mencatatkan rekor pada akhir pekan. Tim asuhan Wouter Vrancken menghajar Dundee 8-0 di kandang lawan dalam laga Premiership pada 21 November, hasil yang meredakan kekecewaan akibat kekalahan telak 5-2 di markas Falkirk pada awal bulan ini.

Situasi di kompetisi Eropa lebih sulit bagi tim asal Skotlandia itu. Hearts menempati posisi ke-32 di klasemen Liga Konferensi, dan penampilan terakhir mereka di kompetisi Eropa berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Thun.

Monaco datang ke Skotlandia dengan menempati posisi keempat di klasemen yang sama. Tim asuhan Filipe Luis telah mengalahkan Nordsjaelland 2-0 di kompetisi ini dan juga meraih kemenangan atas Freiburg di Liga Konferensi dalam beberapa pekan terakhir.

Performa mereka di kompetisi domestik kurang meyakinkan. Monaco bermain imbang 1-1 dengan Auxerre di Ligue 1 pada 21 November, hasil imbang ketiga mereka dalam lima pertandingan terakhir.

Kontras antara kepercayaan diri Hearts yang baru tumbuh dan posisi Monaco yang lebih tinggi di klasemen fase liga menjanjikan pertandingan menarik di Edinburgh. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

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