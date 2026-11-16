Cara menonton Guinea-Bissau vs Madagaskar dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 4 17 Nov 2026 - 11.00

Guinea-Bissau menjamu Madagaskar dalam laga Kualifikasi Piala Afrika. Kedua tim berupaya memperkuat posisi di Grup L.

Guinea-Bissau memuncaki grup dan datang ke pertandingan ini dengan momentum kuat. Tim asuhan Emiliano Te memenangi dua dari lima laga terakhirnya, termasuk kemenangan 3-0 atas Nigeria, dan ingin semakin menjauh di puncak klasemen.

Kedua tim baru bertemu beberapa hari lalu dan bermain imbang 1-1 di Madagaskar, sehingga pertemuan kembali ini langsung menjadi penting. Guinea-Bissau merasa kehilangan poin pada pertemuan pertama itu dan ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

Madagaskar, yang dilatih Corentin Martins, menempati posisi ketiga di grup dan membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang lolos. Mereka bermain imbang dalam tiga dari lima laga terakhir, menunjukkan ketangguhan meski tidak selalu mampu tampil tajam untuk meraih kemenangan.

Madagaskar kebobolan empat gol saat menghadapi Maroko dalam laga persahabatan awal tahun ini, tetapi tampil lebih solid dalam rangkaian laga kualifikasi. Hasil imbang dalam laga tandang terakhir akan memberi mereka kepercayaan diri menjelang pertemuan kali ini.

Pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua tim. Guinea-Bissau membutuhkan kemenangan untuk mengukuhkan posisi di puncak, sementara Madagaskar harus menghindari kekalahan agar tetap bersaing.

Untuk mengetahui cara menyaksikan laga Kualifikasi Piala Afrika ini secara langsung, simak informasi berikut.

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