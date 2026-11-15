Cara menonton Gibraltar vs Malta dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League D - Pekan 6 16 Nov 2026 - 14.45 Europa Sports Park

Gibraltar menjamu Malta di Europa Sports Park dalam laga grup UEFA Nations League D, dengan posisi puncak klasemen menjadi taruhannya.

Malta datang sebagai pemuncak grup dan akan berupaya memperlebar keunggulan mereka dengan hasil positif lainnya di laga tandang.

Gibraltar asuhan Scott Wiseman mengalami periode sulit dalam kampanye Nations League kali ini. Mereka berada di peringkat ketiga grup dan kalah 2-0 di kandang dari Andorra dalam laga Nations League terakhir mereka. Hasil itu membuat peluang mereka finis di posisi teratas semakin tipis.

Malta, yang dilatih Emilio De Leo, datang dengan momentum kuat. Mereka memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir, termasuk kemenangan 1-0 atas Andorra dan kemenangan tandang 1-2 atas Andorra. Konsistensi itu membuat mereka nyaman berada di puncak klasemen.

Kedua tim bermain imbang 1-1 saat bertemu sebelumnya dalam periode Nations League ini. Karena itu, keduanya tahu apa yang dipertaruhkan dalam pertemuan ulang ini. Malta ingin meraih hasil yang lebih baik, sementara Gibraltar membutuhkan poin agar tetap memiliki peluang.

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