Cara menyaksikan Gibraltar vs Malta dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League D - Pekan 6 16 Nov 2026 - 14.45 Europa Sports Park

Gibraltar menjamu Malta di Europa Sports Park dalam laga grup Liga D UEFA Nations League, dengan posisi puncak klasemen menjadi taruhannya.

Malta datang sebagai pemimpin grup, menempati posisi pertama klasemen, dan berupaya memperlebar keunggulan melalui hasil positif lainnya di laga tandang.

Gibraltar asuhan Scott Wiseman menjalani periode sulit dalam kampanye Nations League ini. Mereka berada di urutan ketiga grup dan kalah 2-0 di kandang dari Andorra dalam laga Nations League terakhir, hasil yang membuat peluang mereka finis di puncak klasemen kian tipis.

Malta, yang dilatih Emilio De Leo, datang dengan modal kuat. Mereka memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir, termasuk kemenangan 1-0 atas Andorra dan kemenangan tandang 1-2 atas Andorra. Konsistensi itu membuat mereka nyaman berada di puncak klasemen.

Kedua tim bermain imbang 1-1 saat bertemu sebelumnya dalam rangkaian Nations League ini, sehingga sama-sama tahu apa yang dipertaruhkan dalam pertemuan ulang. Malta ingin meraih hasil lebih baik; Gibraltar membutuhkan poin untuk menjaga peluang.