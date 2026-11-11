Cara menonton Ghana vs Somalia dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 3 12 Nov 2026 - 10.00

Ghana menjamu Somalia dalam kualifikasi Piala Afrika. Ghana berupaya menghentikan rentetan hasil buruk di tengah periode penuh gejolak bagi tim nasional tersebut.

Ghana menghadapi pertandingan ini setelah kalah dalam empat dari lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Dalam dua laga kualifikasi Piala Afrika terbarunya, Ghana dikalahkan Pantai Gading dan Gambia, sehingga peluangnya untuk lolos berada di bawah tekanan.

Ghana sempat menunjukkan daya juang di Piala Dunia awal tahun ini dengan menahan Inggris 0-0. Namun, kekalahan dari Kroasia dan Kolombia menegaskan inkonsistensi yang terus membayangi skuad tersebut.

Somalia datang ke pertandingan ini di bawah asuhan pelatih Yusuf Ali Nur dan juga tengah melewati periode sulit. Kekalahan beruntun dari Pantai Gading dan Gambia dalam dua laga kualifikasi terakhir membuat Somalia masih mencari kemenangan pertamanya di grup.

Tim tamu mencatat dua hasil positif melawan Mauritius pada periode kualifikasi Maret, yang menjadi pencapaian terbaik mereka dalam rangkaian laga terakhir. Kemenangan atas Bahrain dalam pertandingan persahabatan November lalu juga memberi sedikit harapan.

Di klasemen Grup C, Ghana saat ini berada di posisi keempat, sementara Somalia menempati posisi ketiga. Karena itu, pertandingan ini memiliki arti penting bagi ambisi kedua tim untuk mencapai putaran final Piala Afrika.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Ghana vs Somalia.

Kabar tim dan skuad