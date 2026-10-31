Cara menonton Getafe vs Sevilla dengan VPN

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LaLiga - Pekan 11 1 Nov 2026 - 08.00 Coliseum

Getafe menjamu Sevilla di Coliseum dalam laga LaLiga yang sangat penting bagi kedua klub pada tahap musim ini. Tuan rumah berada jauh di zona degradasi, sementara Sevilla datang sebagai penghuni peringkat keenam dan berupaya memperkuat posisi di paruh atas klasemen.

Getafe kesulitan tampil konsisten musim ini dan menghadapi tekanan menjelang pertandingan. Tim asuhan Pepe Bordalas baru meraih dua kemenangan dari sembilan laga pembuka di liga, sementara suasana di klub memanas setelah perselisihan terbuka antara sang pelatih dan presiden klub Angel Torres.

Rangkaian hasil terbaru mereka menggambarkan situasi yang sulit. Kekalahan 4-0 dari Athletic Bilbao pada laga LaLiga terakhir merupakan hasil yang telak, dan kekalahan 2-5 dari Lugano di Conference League memperburuk pekan yang sudah berat. Kemenangan atas UB Lebrijana di Copa del Rey sedikit meredakan tekanan, tetapi performa di liga tetap menjadi prioritas.

Sevilla menghadapi laga ini dalam kondisi lebih baik, meski mereka juga memiliki masalah. Tim asuhan Luis Garcia mengalahkan Osasuna 2-0 dalam pertandingan LaLiga terbaru, lalu menang atas Sporting Hortaleza di Copa del Rey. Mereka pun bertandang ke markas Getafe dengan bekal dua kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Tim tamu sempat menelan kekalahan 4-1 dari Real Madrid pada awal Oktober, yang memperlihatkan kelemahan di lini pertahanan yang ingin diatasi Garcia. Hasil imbang 3-3 melawan Levante sebelumnya juga menunjukkan bahwa Sevilla bisa lengah ketika tidak tampil dalam performa terbaik.

Bagi Getafe, tiga poin dalam laga ini akan menjadi dorongan penting dalam upaya menjauh dari dasar klasemen. Sevilla juga bertekad melanjutkan tren positif dan menjaga jarak dengan tim-tim di atas mereka.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Getafe vs Sevilla, termasuk waktu sepak mula, saluran TV, dan pilihan siaran langsung.

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