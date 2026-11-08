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Serie A - Pekan 11 8 Nov 2026 - 09.00 Stadio Luigi Ferraris

Genoa vs AC Milan disiarkan langsung secara eksklusif melalui streaming di DAZN. Untuk menyaksikan pertandingan, Anda perlu berlangganan platform tersebut.

AC Milan asuhan Ruben Amorim bertandang ke markas Genoa di Stadion Luigi Ferraris pada pekan ke-11 Serie A. AC Milan datang ke Marassi dengan kepala masih tertunduk setelah kekalahan telak di kandang dari Ferencvaros di Liga Europa, hasil yang meredam antusiasme seusai kemenangan dalam Derby della Madonnina.

Sementara itu, Genoa asuhan Daniele De Rossi sedang berada dalam performa sangat baik. Genoa memenangi tiga pertandingan liga terakhir, termasuk kemenangan bergengsi di kandang atas Juventus, dan menyambut laga ini dengan kepercayaan diri yang kembali tumbuh.

Posisi AC Milan di klasemen masih baik, yakni di peringkat kelima Serie A, tetapi performa yang naik turun terus menimbulkan kekhawatiran. Amorim harus menghadapi skuad yang terkikis akibat cedera, terutama di lini pertahanan, serta pertanyaan yang kian banyak mengenai ketahanan mental tim setelah kekecewaan di kompetisi Eropa.

Diego Moreira, yang tampil menonjol dalam derby dengan satu gol dan dua assist, dituntut kembali membuktikan diri di laga tandang. Pemain berbakat asal Portugal itu menjadi salah satu dari sedikit alasan bagi AC Milan untuk optimistis, bersama Gonçalo Ramos yang berupaya tampil konsisten di depan gawang.

Genoa berada di peringkat ke-12 klasemen, tetapi tren terkini menunjukkan tim yang terus berkembang dan mampu mengalahkan lawan yang lebih kuat. De Rossi telah menemukan keseimbangan dan identitas tim, sementara Stadion Luigi Ferraris diperkirakan akan menjadi tempat yang sulit bagi siapa pun.

Berikut semua informasi tentang tempat menyaksikan Genoa vs AC Milan secara langsung di TV dan melalui streaming.

Kabar tim

Genoa asuhan Daniele De Rossi harus bermain tanpa Elias Havel, Lorenzo Venturino, dan Joi Xheto Nuredini karena cedera. Perkiraan susunan pemain inti menempatkan Bijlow di bawah mistar, dengan trio pertahanan Marcandalli, Oestigard, dan Vasquez, serta El Shaarawy dan Baldanzi mendukung Osmajic.

Sementara itu, Amorim menghadapi krisis di lini pertahanan: Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Terracciano, Chukwueze, Pavlovic, dan Tomori absen karena cedera. Perkiraan susunan pemain inti AC Milan menempatkan Maignan di bawah mistar, De Winter, Gila, dan Diawara di lini pertahanan, Estupinan sebagai bek kiri, serta trio Moreira-Ramos-Pulisic di lini serang dengan Modric sebagai pengatur permainan.

Performa terkini

Genoa menyambut laga ini dengan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, salah satu catatan terbaik saat ini di Serie A. Genoa mengalahkan Lecce 2-1 pada pekan terakhir dan sebelumnya menundukkan Juventus 2-0 di kandang. Dalam lima laga tersebut, tim asuhan De Rossi mencetak 6 gol dan kebobolan 5 gol.

Sementara itu, catatan AC Milan lebih tidak menentu: dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A dan Liga Europa. Laga terakhir berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Ferencvaros, setelah sebelumnya mereka menang 3-1 dalam derby melawan Inter. AC Milan mencetak 6 gol dan kebobolan 9 gol dalam periode ini, catatan yang mencerminkan kesulitan tim di lini pertahanan.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Mei 2026, ketika AC Milan menang 2-1 di Stadion Luigi Ferraris dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, AC Milan meraih tiga kemenangan, Genoa belum pernah menang, dan dua laga berakhir imbang. Kedua tim mencetak total 14 gol dalam lima pertemuan tersebut.

Klasemen

Di Serie A, Genoa saat ini menempati peringkat ke-12, sementara AC Milan berada di posisi kelima klasemen.