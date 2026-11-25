Cara menonton Gangwon FC vs Kitchee dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 5 26 Nov 2026 - 05.00

Gangwon FC menjamu Kitchee dalam pertandingan Grup H Liga Champions Asia 2. Lokasi pertandingan dan kotanya belum dikonfirmasi.

Gangwon datang dengan performa buruk. Mereka kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, termasuk kekalahan 3-1 dari Daejeon Hana Citizen di K-League 1 pada 21 November.

Tim asal Korea Selatan itu berada di posisi keempat Grup H sehingga membutuhkan poin. Kemenangan 1-0 atas Kuching City pada 29 Oktober diikuti kekalahan 2-0 dari lawan yang sama pada 5 November.

Kitchee datang dengan momentum yang lebih baik. Klub asal Hong Kong itu mengalahkan Tai Po 2-1 dalam pertandingan terakhirnya dan juga menang 2-1 atas Phnom Penh di kompetisi ini.

Mereka berada di posisi kedua grup dan telah mencetak sepuluh gol dalam lima pertandingan terakhir. Catatan itu mencakup kemenangan tandang 5-1 atas Lee Man FC di liga domestik.

Kedua tim bermain imbang 0-0 dalam pertemuan pertama mereka musim ini pada September. Gangwon ingin mengubah hasil imbang itu menjadi kemenangan di kandang.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

Kabar tim dan skuad