Cara menonton Galatasaray vs Aston Villa dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 12.45 Rams Global Stadyumu

Galatasaray menjamu Aston Villa di Rams Global Stadyumu, Istanbul, pada Selasa dalam laga fase liga Liga Champions yang penting bagi kedua klub.

Juara bertahan Turki itu datang dengan performa apik di kompetisi domestik. Tim asuhan Okan Buruk mengalahkan Samsunspor 2-1 pada Sabtu dan telah memenangi lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, termasuk kemenangan 2-0 atas VfB Stuttgart di Liga Champions.

Victor Osimhen terus menentukan ritme permainan. Penyerang itu telah mencetak 10 gol musim ini dan sekali lagi akan memimpin lini depan di hadapan pendukung tuan rumah yang akan menyulitkan lawan.

Villa bertandang dengan suasana hati yang sangat berbeda. Tim asuhan Unai Emery bermain imbang 0-0 melawan Sunderland pada Sabtu dan menempati posisi ke-10 di Liga Primer dengan 13 poin.

Juara bertahan Liga Europa itu belakangan lebih sulit mencetak gol, sementara kekalahan 3-0 di kandang Barcelona pada awal bulan ini membuat mereka harus bekerja keras di kompetisi Eropa. Emery menginginkan respons dari timnya di salah satu stadion dengan atmosfer paling mengintimidasi di benua ini.

Kedua tim tahu persaingan di klasemen sudah semakin ketat, dan hasil di Istanbul dapat menentukan jalannya sisa musim ini. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton, waktu kick-off, dan kabar terbaru tim.

Informasi resmi mengenai siaran Galatasaray vs Aston Villa saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan streaming langsung akan ditambahkan di sini setelah dikonfirmasi.

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