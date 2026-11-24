Cara menonton Galatasaray vs Aston Villa dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 12.45 Rams Global Stadyumu

Galatasaray menjamu Aston Villa di Rams Global Stadyumu, Istanbul, pada Selasa dalam laga fase liga Liga Champions yang penting bagi kedua klub.

Juara Turki itu datang dengan performa kuat di kompetisi domestik. Tim asuhan Okan Buruk mengalahkan Samsunspor 2-1 pada Sabtu dan memenangi seluruh lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, termasuk kemenangan 2-0 atas VfB Stuttgart di Liga Champions.

Victor Osimhen terus menjadi motor permainan. Penyerang itu telah mencetak 10 gol musim ini dan kembali akan memimpin lini depan di hadapan suporter tuan rumah yang siap memberikan tekanan kepada lawan.

Villa bertandang dengan suasana yang sangat berbeda. Tim asuhan Unai Emery bermain imbang 0-0 dengan Sunderland pada Sabtu dan menempati peringkat ke-10 di Liga Primer dengan 13 poin.

Juara bertahan Liga Europa itu belakangan kesulitan mencetak gol, sementara kekalahan 3-0 di markas Barcelona pada awal bulan ini membuat mereka masih harus berjuang di kompetisi Eropa. Emery menginginkan respons dalam salah satu atmosfer paling mengintimidasi di benua ini.

Kedua tim tahu persaingan di klasemen sudah semakin ketat, dan hasil di Istanbul dapat menentukan perjalanan mereka sepanjang sisa musim ini.