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Africa Cup of Nations Qualification
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Saksikan Gabon vs Lesotho secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan di TV dan melalui streaming langsung?

Gabon vs Lesotho
Gabon
Lesotho
Africa Cup of Nations Qualification

Panduan lengkap cara menonton laga Gabon vs Lesotho di Kualifikasi Piala Afrika secara langsung hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 3

Gabon menjamu Lesotho dalam kualifikasi Piala Afrika. Kedua tim berada dalam situasi yang bertolak belakang menjelang pertandingan.

Gabon menempati posisi kedua di Grup A dan akan berupaya memperkuat posisinya setelah meraih hasil yang naik turun. Tim asuhan Sebastien Migne telah menunjukkan kemampuan bersaing di level ini, tetapi kesulitan tampil konsisten, terutama saat menghadapi lawan yang lebih kuat.

Lesotho datang dengan performa buruk. Tim asuhan Bob Mafoso terpuruk di dasar klasemen grup dan belum mampu menemukan pijakan dalam perjalanan mereka di babak kualifikasi, dengan kekalahan terus bertambah dalam beberapa pertandingan terakhir.

Gabon memiliki keuntungan bermain di kandang dan dibebani ekspektasi yang lebih besar. Rekor mereka melawan Lesotho di kompetisi ini memberi alasan tambahan untuk percaya diri.

Bagi Lesotho, tugasnya jelas: meraih hasil saat bertandang menghadapi tim yang pernah mengalahkan mereka pada tahap ini. Itu bukan tugas mudah mengingat posisi kedua tim saat ini.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan ini.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Gabon vs Lesotho

Manajer

  • S. Migne

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