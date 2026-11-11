Cara menonton Gabon vs Lesotho dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 3 13 Nov 2026 - 11.00

Gabon menjamu Lesotho dalam Kualifikasi Piala Afrika, dengan kedua tim berada dalam situasi yang bertolak belakang menjelang pertandingan.

Gabon menempati posisi kedua Grup A dan akan berupaya memperkokoh posisinya setelah meraih hasil yang beragam. Tim asuhan Sebastien Migne telah menunjukkan kemampuan bersaing di level ini, tetapi kesulitan tampil konsisten, terutama saat menghadapi lawan yang lebih kuat.

Lesotho datang dengan performa buruk. Tim asuhan Bob Mafoso terpuruk di dasar klasemen grup dan belum mampu menemukan pijakan dalam kampanye kualifikasi, dengan kekalahan yang terus bertambah dalam beberapa pertandingan terakhir.

Gabon memiliki keuntungan bermain di kandang dan menghadapi ekspektasi yang lebih besar. Rekor mereka melawan Lesotho di kompetisi ini memberi mereka alasan tambahan untuk percaya diri.

Bagi Lesotho, tugasnya jelas: meraih hasil positif di kandang tim yang pernah mengalahkan mereka pada tahap ini. Itu tugas berat mengingat posisi kedua tim saat ini.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan ini.

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