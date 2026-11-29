Cara menonton Fulham vs AFC Bournemouth dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

Premier League - Pekan 12 29 Nov 2026 - 09.05 Craven Cottage

Fulham menjamu Bournemouth di Craven Cottage, London, pada Minggu, 29 November, dalam laga Liga Primer yang mempertemukan tim yang sedang mencari konsistensi dengan tim yang mencatat rentetan kemenangan terpanjang dalam sejarah klub.

Bournemouth datang setelah menjalani beberapa pekan yang luar biasa di bawah asuhan Marco Rose. Mereka memenangi 10 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi, dengan kemenangan terbaru diraih pada Kamis saat menghadapi Celta Vigo di Liga Europa.

Kemenangan 2-1 itu diraih melalui kebangkitan. Bournemouth tertinggal lebih dulu dan kehilangan Bafode Diakite akibat kartu merah pada babak pertama, tetapi tetap mampu membalikkan keadaan lewat Alvaro Rodriguez dan pemain pengganti Rayan.

Performa Fulham di bawah Alvaro Arbeloa lebih sulit diprediksi. Mereka bermain imbang dalam tiga pertandingan liga terakhir, termasuk hasil 1-1 di kandang Manchester City, dan menempati posisi ke-16 di klasemen.

Arbeloa juga memiliki urusan lain yang harus ditangani. Pekan ini, ia mengatakan bahwa kapten Calvin Bassey tidak akan dijual pada Januari dan mengonfirmasi bahwa klub sedang mengupayakan kontrak baru untuk bek tersebut.

Jadwal Bournemouth padat. Mereka harus bertandang pada Minggu setelah menjalani pertandingan tengah pekan di Spanyol. Sementara itu, Fulham memiliki waktu sepekan penuh untuk mempersiapkan diri di kandang.