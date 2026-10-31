Serie A - Pekan 10 1 Nov 2026 - 09.00 Stadio Benito Stirpe

Frosinone vs Torino disiarkan secara eksklusif di DAZN, yang memegang hak siar seluruh 380 pertandingan Serie A 2026/27. Berikut pilihan berlangganan untuk menyaksikan pertandingan secara langsung.

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Stadion Benito Stirpe di Frosinone menjadi tempat pertandingan Serie A antara Frosinone asuhan Massimiliano Alvini dan Torino asuhan Ignazio Abate, pada pekan kesepuluh musim 2026/27.

Frosinone menyambut laga ini dalam performa gemilang. Tim Alvini menghancurkan Lecce 5-1 pada pertandingan terakhir, menegaskan bahwa lini serangnya termasuk yang paling produktif di liga. Sebagai tim promosi, Frosinone berada di zona kompetisi Eropa dan tampaknya tak ingin kehilangan posisi.

Sementara itu, Torino harus bangkit dari kekalahan kandang 1-3 dari Como, hasil yang menghentikan rentetan tiga kemenangan beruntun. Torino tetap merupakan tim yang solid, tetapi lawatan ke Benito Stirpe sama sekali bukan tugas mudah.

Abate kembali menangani skuad yang pada pekan-pekan sebelumnya menunjukkan karakter dan konsistensi, dengan duet Adams dan Simeone tetap menjadi andalan di lini depan. Namun, pelatih Torino itu harus kehilangan beberapa pemain karena cedera.

Di sisi lain, Alvini bisa mengandalkan skuad yang nyaris lengkap dan atmosfer tim yang terdongkrak hasil-hasil terkini. Frosinone bermain dengan tekad tim yang tahu bahwa mereka bisa menorehkan sesuatu yang bersejarah musim ini.

Berikut semua informasi yang perlu diketahui untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di televisi dan melalui live streaming.

Kabar tim

Di kubu Frosinone, satu-satunya pemain yang absen adalah Florian Grillitsch. Alvini diperkirakan menurunkan Lorenzo Palmisani di bawah mistar, dengan Gabriele Calvani, Gabriele Bracaglia, Anthony Oyono, dan Giorgio Cittadini di lini belakang. Lini tengah akan diisi Giacomo Calo, Patrizio Masini, Giorgi Kvernadze, Romano Schmid, dan Fares Ghedjemis, dengan Antonio Raimondo di lini depan.

Torino harus menghadapi absennya empat pemain: Niccolò Fortini, Rolando Mandragora, Franco Israel, dan Ricardo Rodriguez menepi karena cedera. Abate diperkirakan mengandalkan Lucas Perri di bawah mistar, dengan Ardian Ismajli, Pietro Comuzzo, dan Saul Coco di lini belakang; Alessio Cacciamani, Daniel Bragança, Rafik Belghali, dan Kian Fitz-Jim di lini tengah, serta Nikola Vlasic sebagai gelandang serang di belakang duet Adams-Simeone.

Performa terkini

Frosinone mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir di Serie A dan pertandingan persahabatan, dengan 17 gol dicetak dan delapan gol kebobolan. Frosinone baru saja meraih kemenangan telak 5-1 atas Lecce, setelah sebelumnya bermain imbang 4-4 melawan Atalanta. Sebelum itu, tim Alvini mengalahkan Sassuolo 4-2 dan kalah 3-0 dari Napoli.

Torino meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A, dengan delapan gol dicetak dan tujuh gol kebobolan. Torino baru saja kalah 1-3 dari Como, tetapi sebelum itu mereka membukukan tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 3-2 atas Monza dan 3-0 di Parma. Hasil imbang 1-1 melawan Bologna menjadi satu-satunya hasil lain selain kemenangan dalam periode tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 21 April 2024, ketika Torino dan Frosinone berbagi poin setelah bermain imbang 0-0 di Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir yang tersedia, catatannya relatif seimbang: Torino menang dua kali, Frosinone juga dua kali, dan satu laga berakhir imbang. Hasil yang patut dicatat adalah kemenangan Frosinone 1-2 di Coppa Italia pada November 2023 dan kemenangan Torino 3-2 pada 2018.

Klasemen

Di Serie A, Frosinone menempati posisi keenam, sedangkan Torino berada di urutan kesepuluh. Tuan rumah memasuki laga ini dengan keunggulan berkat penampilan mereka yang melampaui ekspektasi musim ini, sementara Torino mencari poin untuk naik di klasemen dan mendekati zona kompetisi Eropa.

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