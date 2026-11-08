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Serie A - Pekan 11 8 Nov 2026 - 14.45 Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Juventus disiarkan langsung secara eksklusif melalui streaming di DAZN. Untuk menyaksikan pertandingan, diperlukan langganan aktif di platform tersebut.

Stadion Artemio Franchi di Firenze menjadi panggung laga penutup pekan ke-11 Serie A: Fiorentina dan Juventus bertemu dalam salah satu rivalitas paling sengit di sepakbola Italia.

Fiorentina asuhan Paolo Vanoli datang dengan raihan empat poin dari dua laga liga terakhir, termasuk kemenangan meyakinkan 4-2 atas Sassuolo. Tim asal Toskana itu belum meraih kemenangan di kandang musim ini, catatan yang membebani dan membuat laga ini semakin sulit bagi Vanoli.

Sementara itu, Juventus datang ke Firenze dengan momentum positif. Dua kemenangan beruntun, 2-0 atas Napoli di Serie A dan 2-1 melawan AZ Alkmaar di Liga Europa, telah mengembalikan ketenangan setelah tim melewati pekan-pekan sulit menyusul kekalahan di Genoa.

Randal Kolo Muani menjadi salah satu pemain yang menonjol dalam laga di Belanda itu, sekaligus menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang telah dinantikan para pendukung Juventus. Luciano Spalletti kini mencari jawaban nyata di stadion yang secara historis sulit ditaklukkan, untuk mengetahui apakah timnya benar-benar telah bangkit.

Di sektor cedera, Juventus masih harus menghadapi daftar pemain absen yang panjang: Cambiaso menepi karena kelelahan otot, bersama Yildiz, Thuram, dan Locatelli yang telah lama absen. Namun, Spalletti kembali bisa menurunkan McKennie, yang diperkirakan menjadi starter.

Ada poin-poin penting yang diperebutkan sebelum jeda internasional. Kekalahan akan mempersulit langkah Juventus, sementara Fiorentina ingin akhirnya meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Berikut semua informasi untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di televisi dan melalui streaming.

Kabar Tim

Fiorentina harus bermain tanpa Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Luca Ranieri, Arthur Atta, dan Riccardo Sottil. Vanoli diperkirakan mengandalkan susunan pemain berikut: De Gea; Dragusin, Jimenez, Viery, Valdepenas; Fagioli, Ndour, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Juventus datang dengan daftar pemain cedera yang panjang: Yildiz, Thuram, Locatelli, Conceicao, Celik, Nico Gonzalez, Milik, Grabara, dan Cambiaso absen. Nama terakhir menepi akibat kelelahan otot yang dialaminya di Belanda. McKennie kembali tersedia bagi Spalletti, yang diperkirakan menurunkan: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani, Alajbegovic.

Performa Terkini

Fiorentina memasuki laga ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbarunya adalah kemenangan 4-2 atas Sassuolo, didahului hasil imbang 2-2 melawan Atalanta. Fiorentina mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali dalam periode tersebut, dengan tiga kekalahan beruntun sebelum meraih hasil positif dalam dua laga terakhir.

Juventus mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir di Serie A dan Liga Europa. Setelah kalah 2-0 dari Genoa, Juventus meraih tiga hasil positif beruntun, termasuk kemenangan 2-0 atas Napoli dan 2-1 atas AZ Alkmaar. Secara keseluruhan, Juventus mencetak tujuh gol dan kebobolan empat kali dalam rentang pertandingan tersebut.

Rekor Pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 17 Mei 2026, ketika Juventus menjamu Fiorentina di Allianz Stadium: laga berakhir 0-2 untuk Fiorentina. Dalam lima pertemuan terakhir, Fiorentina meraih dua kemenangan, Juventus satu kemenangan, dan dua laga berakhir imbang. Total gol dalam lima pertandingan tersebut adalah sembilan untuk Fiorentina dan enam untuk Juventus.

Klasemen

Di Serie A, Fiorentina saat ini menempati posisi ke-15 klasemen, sementara Juventus berada di urutan ketujuh.