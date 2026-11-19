Cara menonton Fiji U-17 vs Maroko U-17 dengan VPN

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World Cup U17 - Pekan 1 20 Nov 2026 - 09.00

Fiji U-17 dan Maroko U-17 bertemu di Grup H Piala Dunia U-17 FIFA. Kedua tim menjalani turnamen dengan pengalaman yang bertolak belakang menjelang laga ini.

Fiji sejauh ini menjalani turnamen yang sulit. Dari tiga pertandingan, mereka menelan tiga kekalahan. Selisih gol mereka pun menggambarkan situasinya: tim asal Pasifik itu kebobolan 14 gol tanpa mencetak satu pun, sehingga harapan mereka di Piala Dunia berada dalam posisi genting.

Maroko datang dengan kondisi jauh lebih baik. Maroko U-17 menunjukkan kualitas nyata sepanjang pertandingan mereka, meraih kemenangan telak sekaligus tampil kompetitif melawan lawan-lawan kuat. Kemenangan 16-0 atas Kaledonia Baru U-17 menjadi bukti awal kemampuan mereka, yang kemudian mereka lanjutkan dengan kemenangan atas Mali U-17 dan Amerika Serikat U-17.

Pada laga terakhir, mereka kalah 1-2 dari Brasil U-17. Hasil itu menunjukkan Maroko mampu bersaing di level tertinggi turnamen ini meski hasil pertandingan tidak berpihak kepada mereka. Maroko berada di peringkat ketiga Grup H, tepat di bawah Fiji yang menempati posisi kedua, meski klasemen tersebut mencerminkan perolehan poin dan struktur khusus grup ini, bukan kualitas kedua tim secara keseluruhan.

Bagi Fiji, laga ini menjadi kesempatan untuk mengakhiri turnamen dengan hasil yang bisa mereka banggakan. Bagi Maroko, ini peluang untuk membangun momentum dan menutup fase grup dengan hasil positif.

Simak semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Fiji U-17 vs Maroko U-17, termasuk waktu kick-off dan kabar tim terkini.

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