Cara menyaksikan Ferencvaros vs NK Celje dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 15.00 Groupama Arena

Ferencvaros menjamu NK Celje di Groupama Arena, Budapest, dalam pertandingan fase liga Liga Europa.

Tuan rumah datang dengan menempati empat besar klasemen berkat rentetan hasil bagus di kompetisi Eropa. Tim asuhan Balazs Borbely mengalahkan AC Milan 2-0 di kompetisi ini pada awal bulan.

Di kompetisi domestik, perjalanan mereka tidak semulus itu. Ferencvaros kalah 3-1 di kandang Gyori ETO dalam pertandingan NB I pada 21 November, sekaligus mengakhiri rentetan empat kemenangan beruntun.

Celje datang ke Hungaria dari posisi yang jauh berbeda di klasemen, yakni peringkat ke-25, tetapi dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Zoran Zeljkovic menang 3-2 di kandang Sturm Graz dalam pertandingan Eropa sebelumnya.

Tim asal Slovenia itu memenangi lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Rentetan tersebut mencakup kemenangan 2-0 atas Brinje Grosuplje di Prva Liga pada 22 November.