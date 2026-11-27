Cara menonton FC Cincinnati vs Nashville SC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - 1/8 28 Nov 2026 - 18.30 TQL Stadium

FC Cincinnati menjamu Nashville SC di TQL Stadium dalam laga play-off MLS antara dua tim Wilayah Timur yang baru bertemu beberapa hari lalu.

Cincinnati menyambut laga ini dengan kepercayaan diri setelah memenangi dua pertandingan terakhir. Mereka mengalahkan Orlando City 3-1 di kandang lawan, lalu menang tipis 1-0 atas Nashville pada 22 November.

Tim asuhan Pat Noonan mencetak tujuh gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan terakhir. Kekalahan kandang 2-0 dari Nashville pada 7 November menjadi satu-satunya kekalahan mereka dalam periode tersebut.

Nashville datang sebagai tim teratas di Wilayah Timur, tetapi kalah dalam pertemuan terbaru itu. Tim asuhan BJ Callaghan memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir dan tidak kebobolan dalam dua di antaranya.

Klub asal Tennessee itu mengalahkan Red Bull New York 3-2 dan Montreal 2-0 sebelum rangkaian pertemuan terakhir dengan Cincinnati. Kemenangan kandang 4-0 atas Cincinnati pada Agustus menunjukkan kemampuan mereka menghadapi lawan ini.

Kedua tim saling mengalahkan dalam dua pertemuan terakhir, sehingga sulit membedakan kekuatan mereka. Berikut cara mengikuti pertandingannya.

Informasi siaran resmi untuk pertandingan ini saat ini belum tersedia. Detail saluran TV dan streaming akan ditambahkan setelah pihak penyiar dikonfirmasi.

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