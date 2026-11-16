Cara menyaksikan Etiopia vs Mozambik menggunakan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 4 17 Nov 2026 - 08.00

Etiopia menjamu Mozambik dalam laga Grup J Kualifikasi Piala Afrika. Kedua tim ingin memperkuat posisi mereka di grup yang persaingannya ketat.

Etiopia memasuki laga ini dengan momentum positif. Tim asuhan Yohannes Sahle menang 1-0 atas Mozambik dalam pertemuan sebelumnya pada awal bulan ini, hasil yang mengangkat mereka dari dasar klasemen grup.

Kemenangan itu mengakhiri periode sulit Etiopia, yang kalah dari Senegal dan Sudan dalam dua laga kualifikasi sebelumnya. Tuan rumah ingin melanjutkan hasil tersebut saat bermain di kandang.

Mozambik memasuki laga ini dengan menempati posisi kedua Grup J, setelah tampil kuat sepanjang September. Tim asuhan Chiquinho Conde mengalahkan Sudan 4-1 dan bermain imbang 1-1 dengan Senegal, tetapi gagal mengulangi performa tersebut saat Etiopia bertandang.

Kekalahan kedua dari Etiopia akan membuat peluang Mozambik untuk lolos berada di bawah tekanan besar. Karena itu, laga tandang ini menjadi sangat penting bagi skuad Conde.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menyaksikan Etiopia vs Mozambik, termasuk waktu sepak mula dan kabar tim terkini.

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