Cara menonton Espanyol vs Getafe dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 14 30 Nov 2026 - 15.00 RCDE Stadium

Espanyol menjamu Getafe di Stadion RCDE, Barcelona, dalam laga LaLiga yang mempertemukan tim papan tengah dengan tim yang berada dekat dasar klasemen.

Tim asuhan Eder Sarabia datang dengan kondisi bagus. Mereka mengalahkan Athletic Bilbao 1-0 pada 20 November dan hanya sekali kalah dalam lima laga liga terakhir.

Getafe tengah menjalani periode yang jauh lebih sulit. Tim asuhan Pepe Bordalas kalah 3-0 dari Atletico Madrid pada 22 November, lalu takluk 1-0 dari Iberia 1999 di Conference League.

Itu merupakan kekalahan keempat mereka dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dan mereka ingin membuktikan diri di Catalunya.

Espanyol juga memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir dengan Getafe, yang menambah motivasi tim tamu.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan pertandingan ini.

Pilihan saluran TV dan live streaming untuk Espanyol vs Getafe tercantum di bawah ini. Saksikan secara langsung melalui penyedia layanan yang ditampilkan.

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