Cara menonton Eritrea vs Guinea dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 4 16 Nov 2026 - 11.00

Eritrea menjamu Guinea dalam kualifikasi Piala Afrika. Kedua tim baru bertemu tiga hari lalu pada laga dengan Guinea sebagai tuan rumah.

Guinea datang dengan percaya diri setelah memenangi pertemuan pertama itu dengan skor 2-1. Tim asuhan Paulo Duarte akan berusaha melanjutkan hasil tersebut dengan penampilan positif lainnya di laga tandang.

Eritrea, yang ditangani Hesham Yakan, berada di dasar Grup D dan sangat membutuhkan poin untuk menjaga peluang lolos. Catatan mereka belakangan ini buruk, dengan tiga kekalahan dalam empat pertandingan kompetitif terakhir.

Guinea menempati posisi kedua di grup dan tahu bahwa kemenangan di laga ini akan sangat memperkuat posisi mereka menjelang tahap akhir kualifikasi.

Bagi Eritrea, mereka tidak boleh kalah di kandang. Tekanan sepenuhnya berada di pihak tuan rumah untuk bangkit setelah kekalahan di Guinea pada awal pekan ini.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Eritrea vs Guinea, termasuk saluran televisi, pilihan siaran langsung, dan waktu sepak mula.

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