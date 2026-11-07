Cara menonton Elche vs Real Betis dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 12 8 Nov 2026 - 08.00 Estadio Martinez Valero

Elche menjamu Real Betis di Estadio Martinez Valero, Elche, dalam laga LaLiga yang mempertemukan tim yang berjuang naik di klasemen dengan salah satu tim Spanyol yang tengah tampil apik dalam persaingan di kompetisi Eropa.

Elche menempati peringkat ke-17 di LaLiga dan sangat membutuhkan poin setelah meraih hasil yang beragam. Tim asuhan Martin Anselmi mengalahkan Rayo Vallecano 3-0 di kandang lawan dan meraih kemenangan atas UD Pinatar di Copa del Rey, tetapi kekalahan kandang 1-0 dari Valencia pada 1 November membuat mereka harus mewaspadai tim-tim di bawahnya.

Real Betis datang ke Elche dengan menempati posisi keempat, membawa momentum dari kiprah yang kuat di Liga Champions. Tim asuhan Manuel Pellegrini mengalahkan Feyenoord 1-0 di kompetisi Eropa bulan lalu, lalu menang 2-1 atas Malaga di LaLiga, meski mereka kalah 2-1 dari Borussia Dortmund di Liga Champions pada 4 November.

Betis bisa menyulitkan lawan dengan berbagai cara. Isco dan Rodrigo Riquelme memberikan kreativitas di lini tengah, sementara Abdessamad Ezzalzouli terus menjadi ancaman dari sisi sayap. Pertahanan mereka telah diuji di level tertinggi kompetisi Eropa dan sebagian besar mampu bertahan dengan baik.

Bagi Elche, ini kesempatan untuk menciptakan kejutan melawan tim yang tidak selalu tampil konsisten saat bermain di luar Estadio Benito Villamarín. Anselmi akan mengandalkan lini depannya, dengan Fer Nino dan Lucas Cepeda diperkirakan memimpin serangan menghadapi empat bek Betis yang kebobolan lima gol saat melawan Barcelona pada Oktober.

Betis datang tanpa Facundo Bernal karena skorsing dan masih harus memantau sejumlah pemain yang cedera, sementara Elche juga kehilangan beberapa pemain kuncinya. Kedua skuad memiliki keterbatasan yang bisa memengaruhi jalannya pertandingan.

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