Cara menonton Elche vs Atletico Madrid dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

LaLiga - Pekan 14 28 Nov 2026 - 12.30 Estadio Martinez Valero

Atletico Madrid bertandang ke Estadio Martinez Valero pada Sabtu untuk menghadapi Elche di LaLiga. Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 18.30.

Tim asuhan Diego Simeone datang dengan semangat tinggi setelah menang 2-0 atas Viking di Liga Champions pada pertengahan pekan. Julian Alvarez dan Alexander Sorloth mencetak gol, dan hasil itu menstabilkan tim yang sebelumnya kalah dari Bayern Munich dan Barcelona pada awal bulan ini.

Di liga, hasil Atletico lebih baik. Mereka menang 3-0 di kandang Getafe akhir pekan lalu, hasil yang memberi Simeone kemenangan ke-345 di LaLiga, dan kini menempati peringkat ketiga klasemen.

Elche berada dalam situasi yang sangat berbeda. Tim asuhan Martin Anselmi menempati peringkat ke-19 dan menghadapi laga ini setelah bermain imbang 1-1 dengan Levante, hasil yang mengakhiri rentetan dua kekalahan beruntun di liga.

Tuan rumah memiliki bukti dari pertemuan terakhir bahwa mereka mampu menyulitkan Atletico. Mereka menang 3-2 dalam pertandingan ini pada April, dan penonton di Martinez Valero akan mengharapkan penampilan penuh semangat lainnya.

Atletico tidak akan diperkuat Cristian Romero dan Ademola Lookman, tetapi Alvarez kembali menemukan ketajamannya dan Koke kembali tersedia.