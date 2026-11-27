Cara menonton Eibar vs Burgos CF dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Segunda Division - Pekan 16 28 Nov 2026 - 12.30 Municipal de Ipurua

Eibar menjamu Burgos CF di Municipal de Ipurua dalam pertandingan Segunda Division antara dua tim yang menempati separuh atas klasemen LaLiga2.

Tim asuhan Jokin Aranbarri datang setelah kalah 2-1 dari Girona pada pertandingan terakhir. Hasil itu mengakhiri rangkaian satu hasil imbang dan satu kemenangan di Copa del Rey, serta membuat Eibar berada di posisi ketujuh klasemen.

Sejauh musim ini, performa tim yang bermarkas di Ipurua tersebut belum konsisten. Eibar bermain imbang 1-1 melawan Cadiz dan Almeria dalam dua pertandingan liga sebelum kekalahan dari Girona. Sebelum itu, mereka kalah 2-0 dari Cordoba.

Burgos CF datang dengan momentum yang sedikit lebih baik di bawah Sergio Francisco. Mereka mengalahkan Albacete 1-0 pada pertandingan terakhir dan berada di posisi kelima, dua tingkat di atas tuan rumah.

Kemenangan itu diraih setelah kekalahan 3-1 di markas Leganes. Namun, Burgos memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, termasuk kemenangan tandang 4-2 atas CD Laredo di Copa del Rey.

Pertemuan kedua tim belakangan ini berlangsung ketat, dengan sedikit perbedaan di antara mereka. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

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