Cara menonton East Bengal FC vs Al-Hussein SC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 5 24 Nov 2026 - 08.45

East Bengal menjamu Al-Hussein SC dalam laga Grup D Liga Champions Asia 2. Tim asal India itu membutuhkan hasil positif untuk menghidupkan kembali kiprahnya.

Tuan rumah datang dengan performa yang belum stabil. Mereka bermain imbang 2-2 melawan SC Delhi dalam pertandingan Super League terakhir, setelah sebelumnya kalah 5-3 dari Chennaiyin FC.

Catatan mereka di kompetisi kontinental lebih mengkhawatirkan. Dua pertemuan beruntun dengan Al-Seeb menghasilkan hasil imbang tanpa gol, lalu kekalahan 2-0. East Bengal kini menempati peringkat keempat grup.

Al-Hussein datang dengan momentum lebih baik. Mereka berada di posisi kedua Grup D dan hanya kalah sekali dalam lima laga terakhir, yakni 3-0 dari Al Shorta di kompetisi ini.

Tim asal Yordania itu kemudian bermain imbang 2-2 melawan Al-Salt di 1. Division, sehingga performa mereka pun belum sepenuhnya stabil.

Kedua tim sudah bertemu musim ini, ketika Al-Hussein dan East Bengal bermain imbang 2-2 pada September. Hasil itu membuat laga berikutnya ini sulit diprediksi.

Berikut hal-hal yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai saluran TV dan siaran langsung untuk pertandingan ini belum tersedia. Detail siaran akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

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