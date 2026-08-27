Ajax akan menghadapi FC Sion di Johan Cruijff ArenA pada Kamis malam dalam leg kedua play-off Conference League. Tim asuhan pelatih Míchel Sánchez membawa keunggulan 2-4 dan pertandingan kali ini bisa disaksikan secara langsung gratis oleh semua orang di Belanda lewat televisi maupun internet.

Kick-off di Amsterdam berlangsung pada Kamis, 27 Agustus, pukul 20.00. Ajax bisa memastikan diri lolos ke fase liga Conference League dengan hasil positif, setelah klub Amsterdam itu pekan lalu meraih posisi awal yang sangat bagus di Swiss.

Pertandingan leg pertama melawan Sion sebelumnya tidak mudah diikuti oleh banyak suporter. Laga itu harus dibeli seharga 4,99 euro melalui KIJK dan selain itu sejumlah penonton mengalami masalah dengan siaran langsung.

Untuk leg kedua, situasinya berbeda. Ziggo Sport memegang hak siar dan menayangkan Ajax - FC Sion secara langsung melalui saluran utama Ziggo Sport, yang tersedia bagi pelanggan Ziggo di kanal 14.

Para pencinta sepak bola yang tidak berlangganan Ziggo juga bisa menonton pertandingan ini secara gratis. Melalui Ziggo Sport Free, setelah membuat akun gratis, mereka bisa mengakses siaran langsung Ajax melawan FC Sion.

Hal itu antara lain berlaku bagi orang-orang yang berlangganan televisi dan internet dari penyedia lain. Jadi, mereka tidak perlu mengambil langganan tambahan Ziggo Sport untuk menonton pertandingan Eropa Ajax tersebut.

Siaran dimulai pada pukul 19.25 dengan tayangan prapertandingan, sebelum kick-off dilakukan pada pukul 20.00. Wasit asal Austria, Julian Weinberger, telah ditunjuk UEFA untuk memimpin laga di Johan Cruijff ArenA tersebut.

Ajax memulai leg kedua dengan margin yang nyaman berkat kemenangan 2-4 di Swiss. Pemenang dari duel dua leg ini akan lolos ke fase liga Conference League.