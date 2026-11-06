Cara menonton Derby County vs Bolton Wanderers dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Championship - Pekan 15 6 Nov 2026 - 15.00 Pride Park

Derby County menjamu Bolton Wanderers di Pride Park dalam laga Championship yang sangat penting bagi tuan rumah.

Derby asuhan John Eustace tengah mengalami kemerosotan performa yang merugikan. Empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, termasuk kekalahan 4-0 dari Norwich City, membuat mereka tertahan di posisi ke-23 dan menghadapi ancaman degradasi yang kian serius.

Bolton datang dalam posisi yang lebih stabil, menempati peringkat ke-17 di bawah Steven Schumacher. Tim tamu telah menunjukkan kemampuan meraih poin dalam laga tandang dan akan optimistis menghadapi Derby yang kurang percaya diri saat bermain di kandang.

Bagi Eustace, Derby harus mulai meraih hasil di Pride Park. Derby kerap kebobolan dalam beberapa pekan terakhir dan kesulitan tampil konsisten dalam menyerang, sehingga mereka tidak boleh kalah dalam pertandingan ini.

Tim asuhan Schumacher juga punya motivasi tersendiri. Kemenangan akan membawa Bolton semakin jauh dari paruh bawah klasemen dan menjadi pijakan untuk mengejar posisi papan tengah yang lebih aman seiring berjalannya musim.

Dengan musim Derby terancam semakin memburuk dan Bolton berupaya memantapkan posisi di divisi ini, pertandingan ini penting bagi kedua klub karena alasan yang sangat berbeda.